100 миллиардов на дороге валялись

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В 2021 году общая сумма наложенных с помощью дорожных камер штрафов ГИБДД впервые превысила 100 млрд руб., следует из отчетности МВД. Всего было вынесено более 160 млн постановлений. Треть всех штрафов традиционно приходится на Москву и Московскую область: в этих регионах Госавтоинспекция наложила на автомобилистов штрафов на 41 млрд руб., но оплачена только половина. При этом ГИБДД стала гораздо чаще прекращать собственные административные дела: эксперты связывают это с повышением общей грамотности автовладельцев и появлением услуги электронного обжалования штрафов в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В камеры фотовидеофиксации видны новые горизонты собираемости штрафов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ В камеры фотовидеофиксации видны новые горизонты собираемости штрафов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Отчетность ГИБДД за 2021 год, которую проанализировал “Ъ” в сравнении с 2020 годом, опубликована на сайте Госавтоинспекции в минувшую пятницу. Всего на водителей и автовладельцев ГИБДД наложила 179,5 млн штрафов (+9,6% к 2020 году) на сумму 128,3 млрд руб., из них на конец года было оплачено 72,7 млрд руб. Платежная дисциплина выросла: по итогам 2021 года было оплачено 56,6% из вынесенных постановлений, по итогам 2020 года — 51%. С помощью камер было наложено 160,7 млн постановлений (+10%) на сумму 104,1 млрд руб. (впервые на такую сумму за всю историю существования дорожных камер в РФ), из них оплачено на конец года было 60,3 млрд руб.

Наибольшее количество штрафов традиционно приходится на регионы с развитыми системами автоматической фиксации нарушений. Рекордсмен — Москва с 31,9 млн постановлений (из них 30,7 млн по камерам) на 23,7 млрд руб. Второе место принадлежит Московской области: 30,1 млн штрафов (из них 28,9 млн — по камерам) на 18 млрд руб. Платежная дисциплина в Москве и области чуть хуже, чем в целом по стране: оплачивается около 50% вынесенных штрафов, но на практике часть задолженностей взыскивается в следующие годы, в том числе через судебных приставов. Остальные регионы заметно отстают от столичной агломерации: в Татарстане вынесено 8,9 млн штрафов на 6,3 млрд руб., в Краснодарском крае — 6,3 млн штрафов на 4,6 млрд руб., в Самарской области — 4,7 млн штрафов на 3,7 млрд руб., в Башкирии — 4,1 млн штрафов на 2,7 млрд руб., в Санкт-Петербурге — 6,8 млн штрафов на 4,6 млрд руб. Меньше всего штрафов традиционно на Чукотке (чуть более 6 тыс. за год на 8 млн руб.) — там вообще нет камер.

Административная практика, не связанная с камерами, также представляет интерес. Уровень пьянства за рулем хотя остался примерно прежним — было заведено 481 тыс. дел за вождение в нетрезвом виде и отказ от освидетельствования, при этом на 12% меньше дел (19,6 тыс.) заведено в отношении водителей-наркоманов. На 10% сократилось количество вынесенных инспекторами предупреждений (в основном применяются к пешеходам).

Любопытно, что на 76% увеличилось число прекращенных дел об административных правонарушениях, которые так и не превратились в штрафы. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько объясняет это повышением общей юридической грамотности водителей и «готовностью бороться за свои права» на фоне появления в 2021 году сервиса по обжалованию штрафов через портал госуслуг (раньше нужно было подавать письменное заявление в ГИБДД). Эксперт также отмечает, что в 2020 году водители прошли «хорошую школу обжалования карантинных штрафов», что добавило опыта «в этом деле и уверенности в собственных силах». «К сожалению, наверняка есть и вторая, более прозаическая причина — в целом резкое снижение качества работы низового звена сотрудников ГИБДД,— предполагает господин Радько,— тех самых, которые и выносят большинство штрафов. Соответственно, появилось больше оснований для успешного обжалования».

Штрафы с камер растут из-за роста их числа и расширения функционала, один комплект оборудования сегодня распознает много разных нарушений, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. О росте технологического уровня камер говорят и в ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов систем фотовидеофиксации). «Совершенствуются алгоритмы распознавания, развиваются нейросетевые технологии,— отмечают там.— Водители не стали больше нарушать, просто современные технологии способствуют более эффективному выявлению нарушений». Господин Шкуматов считает, что увеличение числа камер с каждым годом все меньше влияет на безопасность дорожного движения, но в ОКО уверены в обратном. «Это отмечают в регионах, где комплексы применяются уже не первый год. Их эффективность доказана и подтверждается статистическими данными и исследованиями: в местах их установки число ДТП и количество раненых снижается в два раза, а число погибших — в три раза»,— сообщили там.

Ранее власти планировали расширить парк камер: в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на закупку приборов регионам предполагалось выделить 28,7 млрд руб. до 2030 года, но эти планы принимались до начала спецоперации на Украине и введения санкций. В ОКО не исключают, что развертывание новых систем замедлится в связи со сложной экономической ситуацией, сами камеры подорожают из-за изменения «логистических цепочек в части импортных комплектующих», к которым относятся микропроцессоры и модули памяти. У большинства производителей и операторов, заявляют в ОКО, есть запасы комплектующих как минимум на год, а на складах хранятся уже готовые к эксплуатации комплексы.

Иван Буранов