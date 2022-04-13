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Потусторонние голоса

Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен делят чужих избирателей

В ожидании второго тура президентских выборов во Франции главный вопрос — за кого проголосуют те избиратели, кандидаты которых сошли с дистанции. Дуэль действующего президента Эмманюэля Макрона с лидером правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен слишком напоминает ситуацию 2017 года, чтобы в точности повториться. Судьбу выборов будут решать левые, уверен корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Benoit Tessier, Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Benoit Tessier, Reuters

Вышедшие во второй тур кандидаты начали подготовку к решающему голосованию, которое состоится 24 апреля. Битву за голоса избирателей Эмманюэль Макрон начал в понедельник с шестичасового визита в Денен — бедный город в глухой провинции неподалеку от бельгийской границы. А во вторник он направился в другой пограничный регион, Эльзас, по соседству с Германией. Марин Ле Пен в этот же день выступила с рядом громких заявлений. В частности, в эфире радиостанции France Inter она раскритиковала санкции в отношении поставок энергоносителей из РФ, но при этом заверила, что не является «троянским конем» Москвы. Кроме того, в ходе одного из предвыборных мероприятий она пообещала в случае избрания назначить в правительство политиков как правого, так и левого толка. Это обещание прозвучало не случайно.

Напомним, что по итогам первого тура голосования (см. “Ъ” от 11 апреля) у французов оказалось не два, а сразу три фаворита: действующий президент Макрон (27,8%), правая Марин Ле Пен (23,1%) и левый Жан-Люк Меланшон (22%). При этом в последний момент перед оглашением окончательных итогов у левых появилась реальная надежда обойти националистов в лице госпожи Ле Пен и выйти во второй тур. Надежда не оправдалась, но окончательная разница составила всего 1,1% (или 421 420 голосов).

Таким образом, французское общество разделилось на три почти равные части в 7–9 млн избирателей.

Это тревожный результат, учитывая, что для нормального функционирования страны этим трем силам придется искать союзы вместо того, чтобы привычно стремиться к доминированию. Ни у кого из них пока что нет мандата на то, чтобы представлять всех жителей Франции.

Кроме того, в этом делении не учтена четвертая, потенциально не менее мощная сила — «партия отказа», то есть 26,31% избирателей, которые не пришли на участки в минувшее воскресенье. Кто станет их кандидатом во втором туре — одно из неизвестных в уравнении.

Зато один итог можно подвести уже сейчас. Речь о практически полном исчезновении некогда мощных партий, деливших между собой Францию: Социалистической (PS) и «Республиканцев» (LR), располагающихся на правом фланге.

Их кандидаты набрали считаные проценты: 1,8% у социалистки Анны Идальго и 4,8% у «республиканки» Валери Пекресс. Слишком мало для того, чтобы играть какую-либо роль на политической арене. Это еще аукнется им на предстоящих парламентских выборах.

К тому же теперь у кандидатов, оказавшихся ниже планки в 5%, начинаются финансовые проблемы. Дело в том, что государство финансирует предвыборные кампании политиков, точнее — возмещает понесенные ими расходы. Но делается это в зависимости от успеха и, следовательно, общественной важности кампании. Те, кто набрал в первом туре более 5% голосов, имеют право на возмещение в размере до 47,5% от официального потолка расходов в €16,851 млн, то есть около €8 млн. Кандидаты, не перешагнувшие этот порог, могут рассчитывать только на 4,75%, или €800 тыс. «Зеленый» Янник Жадо с его 4,6% голосов и Валери Пекресс c 4,8% уже призвали своих сторонников помочь им отдать предвыборные долги.

Зато Марин Ле Пен в любом случае промежуточными итогами должна быть довольна.

Французские эксперты отмечают, что ее воскресный успех — это фактор личной приязни, следствие умения предстать «матерью нации» в контрасте с «первым учеником» — президентом. Для этого госпоже Ле Пен пришлось изрядно поработать, чтобы вызвать симпатию у большинства президентских противников или хотя бы не усилить отторжения со стороны левых.

И теперь именно от левых будет зависеть, кто станет президентом. Они в лице сторонников Жан-Люка Меланшона проиграли, но будут решать исход гонки.

Как во Франции стартовали президентские выборы

Правые без сюрпризов выступят за Марин Ле Пен. Это касается сторонников и Эрика Земмура (7,1%) и Николя Дюпон-Эньяна (2,1%). Итого — 9,2%.

Крайне левые — сторонники Фабьена Русселя (2,3%), Филиппа Путу (0,8%) и Натали Арто (0,6%) — если пойдут голосовать, то точно отдадут голоса Эмманюэлю Макрону против Марин Ле Пен. Так же поступят избиратели «зеленых», которых призвал к этому их лидер Янник Жадо (4,6%), и социалисты с Анной Идальго (1,8%). К левым присоединятся и правые центристы (Валери Пекресс с ее 4,8%). Здесь вопрос не в том, за кого они, это более или менее понятно, а станут ли они вообще участвовать во втором туре или останутся дома. Арифметически это уже 14,9%.

Тем временем у избирателей Жан-Люка Меланшона самый большой резерв голосов в 22%. При этом возможны любые сюрпризы.

Вечером 10 апреля, признав поражение, политик на митинге трижды повторил для слушателей, находившихся слева, спереди и затем справа от трибуны: «Мы не должны отдавать ни одного голоса мадам Ле Пен!» Это троекратное заклятие, впрочем, не обязательно подействует. По сегодняшним оценкам, две трети избирателей Жан-Люка Меланшона послушаются, хотя и по-разному. Треть на выборы вообще не пойдет, вторая треть присоединится к Эмманюэлю Макрону. А вот остальные, похоже, способны поддержать Марин Ле Пен. Аргументы просты — пять лет назад во втором туре президентских выборов они не дали ей победить, и лучше от этого не стало. Может быть, полагают они, стоит попробовать другой вариант. Хуже не будет.

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