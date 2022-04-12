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Коммерсантъ FM
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Отток капитала превысил профицит текущего счета

Мониторинг платежного баланса

Профицит текущего счета платежного баланса в январе—марте 2022 года, по предварительной оценке ЦБ, достиг $58,2 млрд, что более чем в 2,5 раза выше показателя соответствующего периода прошлого года. «Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг»,— отметил регулятор. Высокие цены и растущий объем сырьевого экспорта привели к тому, что вывоз товаров и услуг за первый квартал 2022 года вырос на 50% в годовом выражении, тогда как импорт на фоне сжатия спроса вырос лишь на 14%, что привело к увеличению сальдо внешней торговли в 1,6 раза. Рост совокупного дефицита остальных компонентов текущего счета стал результатом увеличения выплаченных инвестиционных доходов, пояснил ЦБ. Чистые выплаты инвестиционных доходов не в пользу России в первом квартале 2022 года составили $8,1 млрд против $3,3 млрд годом ранее.

«В финансовом счете платежного баланса рост активов превысил рост обязательств», — так в Банке России прокомментировали данные по чистому оттоку иностранного капитала в $64,2 млрд. Впервые за многие годы он превысил приток валюты по текущему счету (на 9,3%). В 3,7 раза отток превысил уровень первого квартала 2021-го, оказавшись лишь на 12% меньше показателя всего прошлого года. Только в феврале—марте на фоне украинского кризиса чистый отток иностранного капитала составил $39,4 млрд, несмотря на введенные регулятором ограничения.

«Капитальные ограничения охватывали только половину этого периода, плюс финансовая система подстраивалась к ним постепенно — например, банки, вероятно, постепенно перестраивали свою внешнюю позицию в ответ на скачок внутреннего спроса на валюту в марте. Можно также предположить отток капитала, связанный с релокацией бизнесов и оттоком россиян за границу и с переводом средств за рубеж в рамках установленных лимитов»,— пояснила «Рейтер» Софья Донец из «Ренессанс Капитала». Она отмечает, что более точную картину произошедшего можно будет увидеть в подробной статистике операций компаний. Между тем ЦБ все чаще отказывается от публикации оперативных подробных данных — вчера стало известно о приостановке публикации ежемесячной статистики о внешней торговле товарами (по методологии платежного баланса).

Алексей Шаповалов

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