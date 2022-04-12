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Броня кремень, и микросхемы быстры

Санкции ударят только по производителям гражданских чипов

Пятый пакет европейских санкций, наложенных на Россию в связи с военной операцией на Украине, вводит запрет на поставку в страну материалов для производства микросхем, в частности, кремния. В РФ есть месторождения этого материала и производство кремниевых пластин. Однако оно пригодно только для технологий специального назначения, а пластины для гражданской электроники закупались в Европе. Таким образом, санкции ударят только по производителям гражданской продукции, но не по оборонному заказу, на что исходно рассчитывал ЕС.

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с перечнем товаров, запрещенных для импорта из Европы в Россию в соответствии с пятым пакетом санкций, опубликованным Советом ЕС 8 апреля. В список входит сырье, необходимое для производства микросхем, в частности, кремний (содержащий по массе не менее 99,99% чистого сырья) — один из лучших полупроводников. Также вводится запрет на поставки самого оборудования для производства микросхем и квантовой электроники. Импортируемые товары отбирались исходя из того, способствуют ли они совершенствованию военного и технологического потенциала России, говорится в документе.

По словам собеседников “Ъ” на рынке микроэлектроники, зарубежные производители оборудования и материалов для изготовления полупроводников и так остановили поставки с начала конфликта на Украине. Речь идет в том числе про оборудование (фотолитографии, установки травления и т. д.) европейского, американского и японского производства (ASML, Applied Materials, Canon).

Но дело в том, что в РФ не производятся сами кремниевые пластины для чипов, говорят собеседники “Ъ”. По их словам, готовое к печати плат сырье закупалось как раз в Европе.

Производитель российских чипов подтверждает, что при создании процессоров по нормам 90 нм компании используют импортный кремний: «После введения прямого запрета альтернативой остается только Китай».

Основным потребителем кремниевых пластин для дальнейшего производства чипов выступает завод «Микрон» в Зеленограде. По данным источников “Ъ”, предприятие последние несколько лет старалось замещать европейские материалы китайскими. В «Микроне» отказались от комментариев.

При этом в России есть месторождения кремния, а также компании, занимающиеся его обработкой. Крупнейшими среди российских добывающих предприятий считаются «Группа Кремний» (Брянск), «Русал Кремний Урал» (входит в «Русал»; расположен в Свердловской области) и «Солар кремниевые технологии» (Подольск). По данным на сайте «Группы Кремний», помимо конечных устройств (силовые модули, интегральные микросхемы), компания производит и кремниевые пластины.

Предприятия, обрабатывающие кремний, решают задачи различных секторов экономики. «Русал Кремний Урал» возобновил производство сырья в июле прошлого года, но производимая продукция должна поставляться внутри компании, где кремний используют для производства первичных алюминиевых сплавов (см. “Ъ” от 5 июля 2021 года). «Солар кремниевые технологии» выпускает монокристаллические и мультикристаллические кремниевые пластины, в первую очередь для рынка солнечной энергетики. Также производством высокочистого монокристаллического кремния занимается «НИИП Росатом». Перечисленные компании на запрос “Ъ” не ответили. Так же поступили в Минпромторге.

Всем предприятиям интересен не сам кремний как исходный материал, а пластины, и в случае с микроэлектроникой их пригодность зависит от чистоты кремния, качества обработки поверхности, концентрации дефектов, отметил директор Ассоциации разработчиков и производителей «Консорциум "Базис"» Арсений Брыкин.

В России есть производители кремниевых пластин, однако они обеспечивают в основном выпуск микросхем и дискретных полупроводников специального назначения, объясняет исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский: «Для относительно современной продукции уровня 180–90 нм они не подходят по техническим требованиям».

Как российские власти будут перезапускать электронную промышленность

В результате от санкций пострадают только производители продукции гражданского назначения, как «Микрон» и, в случае запуска, «НМ-Тех». Обеспечить гражданские производства российским кремнием в ближайшее время невозможно, это потребует значительных инвестиций и времени, считает господин Покровский. Кроме того, из-за санкций российские производители чипов оказались отрезаны от тайваньских фабрик (см. “Ъ” от 6 апреля), а сотни тысяч уже оплаченных процессоров рискуют просто не доехать.

Татьяна Исакова

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