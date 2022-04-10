Экспроприацию проверят на зеркальность

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Госсовет Республики Крым 8 апреля внес в Госдуму законопроект о принудительном изъятии недвижимости и иной собственности у государств и лиц, совершающих «недружественные действия» в отношении России. Профильный комитет по госстроительству изучает инициативу, а оппозиционные фракции, хоть и поддерживают саму идею, указывают на необходимость ее тщательной проработки, в том числе определения критериев «недружественных действий». Эксперт сомневается в шансах инициативы на принятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Крымские депутаты предлагают внести поправки в ст. 235 Гражданского кодекса (ГК) («Основания прекращения права собственности»), согласно которым движимое и недвижимое имущество, деньги, вклады, ценные бумаги, корпоративные права и иные активы, принадлежавшие по состоянию на 24 февраля иностранным государствам и связанным с ними лицам, совершающим «недружественные действия» в отношении России, подлежат принудительному изъятию в собственность субъектов РФ без возмещения их стоимости. Согласно инициативе, решение о национализации принимают власти субъекта, региональные парламенты утверждают порядок изъятия. В пояснительной записке к документу говорится, что его принятие поможет обеспечить «прекращение права собственности на имущество, находящееся на территории Республики Крым и принадлежащее иностранным государствам и иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия».

Источник, близкий к администрации президента, сообщил “Ъ”, что в АП законопроект не обсуждался. В профильном комитете Госдумы по госстроительству и законодательству инициативу крымчан пока изучают, рассказал “Ъ” его председатель Павел Крашенинников («Единая Россия»). «По форме точно не в ГК, по содержанию смотрим зеркальность по сравнению с подобными актами недружественных государств»,— пояснил господин Крашенинников.

Опрошенные “Ъ” представители оппозиционных фракций концептуально идею поддерживают, но указывают на необходимость детальной проработки во избежание рисков для невиновных.

Депутат КПРФ Александр Ющенко еще не успел ознакомиться с текстом проекта, но, комментируя его идею, сказал, что документ в качестве ответных мер должен быть направлен на «представителей элиты, которые ведут преступную деятельность в отношении граждан Украины и России», но не должен коснуться обычных граждан Украины. По его словам, к тексту проекта надо «очень аккуратно» подойти.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов также заявил, что эсеры поддерживают идею законопроекта, которую он понимает как необходимость зеркальных мер в отношении инициаторов и участников конкретных антироссийских действий, «таких, например, как отказ властей Нидерландов возвратить в музеи Крыма экспонаты выставки "Золото скифов"». «Но эта идея нуждается в серьезной юридической проработке, чтобы была исключена возможность любых злоупотреблений,— подчеркнул господин Миронов.— В законе должны быть четко обозначены критерии недружественных действий, подпадающих под ответные санкции. Кроме того, должна быть определена процедура принятия решений о принудительном изъятии. Полагаю, что окончательный вердикт в каждом конкретном случае должен выносить суд по искам органов исполнительной власти, в том числе региональных. Мы ощущаем свою моральную правоту в сегодняшнем кризисе, и нам не нужно опускаться до произвола, даже в ответ на произвол наших "цивилизованных" оппонентов. Иначе не выйти из этого заколдованного круга». Лидер СРЗП отметил, что депутаты его фракции готовы включиться в работу над документом.

Андрей Луговой (ЛДПР) пока не успел прочитать законопроект Госсовета Крыма, но убежден, что ответные меры в связи с недружественными действиями принимать надо. «И мы такие меры принимаем. В частности, на прошлой неделе мы внесли законопроект по зеркальным мерам в отношении средств массовой информации (как сообщал “Ъ”, его 6 апреля внесли депутаты — члены комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России.— “Ъ”). Мы разработали законопроект о том, чтобы в том случае, если какое-либо государство закрывает наше СМИ, мы действуем зеркально».

По мнению депутата, и в вопросе изъятия имущества надо действовать зеркально: «Все-таки мы на сегодняшний день демонстрируем здравый смысл, в том числе показываем его и западным державам. Мы огульно ничего ни у кого не отнимаем. Поэтому нужно внимательно это посмотреть и подумать»,— сказал господин Луговой.

«Новые люди» на запрос “Ъ” не ответили.

Политолог Константин Калачев считает, что предложение Госсовета вряд ли имеет шанс быть принятым: «Даже если идея экспроприации "вражеского" имущества будет реализовываться, то это будет какая-то централизованная история. Если изменить Гражданский кодекс в соответствии с крымской инициативой, то можно получить и наказание невиновных, и банальное рейдерство».

Ксения Веретенникова, Мария Макутина