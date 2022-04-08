Европейская промышленность держится за оптимизм

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Если в РФ индекс промышленного оптимизма в марте показал резкое снижение — с 26 до нуля пунктов (расчет Института экономической политики имени Гайдара), то в зоне евро аналогичный индекс, по версии ОЭСР, сократился с 14 до 10 пунктов, говорится в обзоре ИЭП. В апреле 2020 года снижение в странах зоны евро, напротив, было сильнее — до минус 33 пунктов против минус 26 в РФ. Показатель учитывает оценки спроса, выпуска и запасов.

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Сильнее всего индекс снизился в Люксембурге, Чехии и Финляндии. Рост же был зафиксирован только в Словакии, Греции, Австрии и Дании. Во Франции спад составил шесть пунктов, в Германии — пять, но если немецкая промышленность оказалась на третьем месте по уровню оптимизма предприятий (выше только в Швеции и Великобритании), то настроения французских предприятий, и до начала военной операции РФ на Украине невысокие, упали сейчас до нуля и сравнялись с российскими, указывает Сергей Цухло из ИЭП. В целом значения индексов в большинстве стран остались положительными, в минус они ушли только в Польше, Бельгии и Португалии.

Во всех европейских странах, за исключением Словакии (плюс десять пунктов), Дании и Швеции (по плюс пять пунктов), отмечалось и сокращение планов выпуска — больше всего в Люксембурге (на 22 пункта), Литве (на 17), Германии (на 14) и Франции (на 12 пунктов). Снижение по зоне евро в целом составило десять пунктов, но только в Польше показатель стал отрицательным (минус 18 пунктов), что сопоставимо с показателем российской промышленности.

В то же время инфляционные ожидания европейских промпредприятий выросли сильнее, чем у российских, самый высокий рост был зафиксирован в Германии — 68 пунктов. В марте баланс ожиданий для зоны евро достиг 58,1 пункта — это рекорд с 1985 года, в РФ показатель составил 51,2 пункта. Планы по занятости, напротив, сильнее снизились у производителей РФ — с 21 до минус 23 пунктов, в зоне евро баланс снизился лишь с 18 до 13 пунктов. Выше всего баланс найма оказался в Дании (27 пунктов), Швеции (26) и Австрии (24). В Польше значение показателя составило минус восемь пунктов. Сильнее же всего по сравнению с февралем оценка найма снизилась в Германии и Эстонии — на восемь пунктов в обоих случаях.

Татьяна Едовина