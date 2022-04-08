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Коммерсантъ FM
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Инвесторы вышли на кризис

Они вложат средства в потребительский сектор

Усиление западных санкций и разгорающийся кризис не отвратили инвесторов с аппетитом к риску от вложений в новые проекты. Группа «Тилтех», среди создателей которой основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко, запустила новый фонд с фокусом на потребительском секторе, который может вложить от 1 млрд руб. в этом году в обмен на доли в компаниях в торговле, производстве, медицине. Деньги могут получить проекты, которые пытаются заместить уходящие с рынка международные компании, но договориться с перспективным бизнесом на выгодных условиях фонду будет сложно.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О запуске нового фонда «Тилтеха» для инвестиций в российские проекты на потребительских рынках “Ъ” рассказал представитель группы. В фокусе фонда — торговля, производство, медицина, образование и цифровые платформы. Предельный объем средств не определен, в 2022 году планируется вложить не менее 1 млрд руб. Проекты с выручкой до 100 млн руб. смогут привлечь до 30 млн руб., условия финансирования более крупных компанией будут обсуждаться индивидуально. Деньги планируется выдавать в виде конвертируемых займов и прямых инвестиций в обмен на миноритарные доли.

Группа «Тилтех» основана в 2016 году, включает «Тилтех капитал», Isla, Startup Lab, Startech VC. Принадлежит основателю сети «Вкусвилл» Андрею Кривенко, председателю совета директоров поставщика морепродуктов ГК «Агама» Юрию Алашееву и главе медицинского НП «Центр высоких технологий "Химрар"» Андрею Иващенко. Размер «Тилтех капитала» — более 3 млрд руб., среди проектов — российский бренд Dorogobogato, «Клиники доктора Фомина», производитель матрасов Blue Sleep, сеть продуктовых магазинов «Редиска» и др.

Основатель инвесткомпании A. Partners Алексей Соловьев полагает, что новый фонд будет фокусироваться на проектах, развитию которых способствует массовых уход международных компаний с российского рынка. Это могут быть сферы начиная от производства и продажи одежды и заканчивая любыми сервисами, говорит он. С высвобождением новых ниш в стране возникнет большое количество проектов, которые будут пытаться их заместить, согласен старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

Совладелец чайной фабрики Ahmad Tea в России Сергей Дашков, который также развивает фонд Joint Journey, отмечает, что традиционный формат инвестирования на российском рынке перестал работать после начала военной операции РФ на Украине и новой волны экономических санкций.

По его словам, новая бизнес-модель у фондов пока не появилась. «Экономически активные субъекты, оказавшиеся запертыми в рублевой зоне, экспериментальным образом придумают дизайн новой модели»,— констатирует господин Дашков.

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«Тилтех» не впервые инвестирует в компании потребительского сектора на фоне кризиса. В 2020 году, после начала пандемии COVID-19, «Тилтех капитал» также объявлял о планах вложить в эти рынки не менее 1 млрд руб. В группе уточнили, что вложили весь объем. В результате «Тилтех» стал инвестором онлайн-платформы по перепродаже премиальной одежды Luxxy, косметического бренда Shine Is и др. В 2021 году «Тилтех» также объявил о создании фонда «Тилтех-2», который должен был только управлять проектами, а 10 млрд руб. планировалось привлечь у сторонних инвесторов. Источник “Ъ” говорит, что из-за военной операции на Украине проект был заморожен. В «Тилтехе» это не комментируют.

В 2020 году «Тилтех» мог инвестировать в компании, рыночная стоимость которых упала минимум на 30%, говорили собеседники “Ъ”.

В данном случае заниженная из-за кризиса оценка бизнеса вряд ли станет основной целью фонда, куда важнее перспективы проекта, говорит Марат Ибрагимов. По словам Алексея Соловьева, если текущий кризис станет драйвером для развития какой-то компании, то «Тилтеху» будет непросто договориться с ней на выгодных для себя условиях.

Никита Щуренков

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