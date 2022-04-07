Бизнесу не хватает полета

155 4 мин. ...

Проблемы российских коммерческих авиакомпаний в полной степени проявились и в деловой авиации. Уже три профильных перевозчика прекратили полеты, треть частных владельцев распродают самолеты с дисконтом. Запреты на обслуживание строго соблюдают даже в «дружественных странах», говорят участники рынка, часть флота приходится возвращать лизингодателям. Цены на перелеты оставшимися бортами выросли в 1,5–2 раза. Мнения игроков о перспективах бизнес-авиации разошлись: одни говорят о полном крахе, другие рассчитывают, что выживут.

Как выяснил “Ъ”, с начала действия антироссийских санкций три крупные авиакомпании, работающие в сегменте деловых перевозок, прекратили полеты. Так, согласно Flightradar24, с 26 февраля не выполняет рейсы «Сириус Аэро», в чей собственности и управлении было десять самолетов Embraer Legacy и Hawker. Девять из них, по данным сервиса, перегнали в Ригу — по словам источников “Ъ”, «решение принято собственником». Еще один Hawker с 10 марта в Стамбуле. В компании отказались от комментариев.

Прекратила полеты и BJET, управлявшая шестью самолетами. Два из них пришлось вернуть лизингодателю, четыре проданы, уточнил гендиректор компании Алексей Бутримов. Клиенты, по его словам, летали в основном в Европу и Юго-Восточную Азию, но с конца февраля столкнулись с отказами обслуживания в том числе «нейтральных» стран. «Западные компании, такие как Shell, отказывали даже в заправке»,— говорит господин Бутримов.

Бизнес-авиация, считает топ-менеджер, под угрозой «фактического истребления», перевод в российский реестр по сути обнуляет стоимость борта, обслуживание невозможно: «Нет вторичного или серого рынка запчастей. Например, Bombardier Global 7500 — это единичные самолеты, на них невозможно найти комплектующие».

В BJET все еще рассчитывают выжить: «Изучаем возможности освоить некоторые типы ремонтов на производстве в Истре и выпускать расходники».

Прекратила полеты по России Jet24: два из десяти самолетов уже реализованы, три выставлены на продажу, сообщил “Ъ” управляющий директор Павел Захаров. Еще пять бортов в управлении принадлежат иностранным собственникам. Он говорит, что проживающие десятилетиями за рубежом обладатели двойного гражданства пытаются продолжать полеты, записываясь в «бортпроводники» перед вылетом: «Но эти обходные пути работают не всегда, и в целом можно признать, что владение бортом для россиян в Европе стало невозможно». Поставки запчастей через третьи страны, по словам господина Захарова, «делают эксплуатацию невыносимой»: если раньше деталь шла два дня, то сейчас — месяц. Растут и цены: например, один из элементов гидросистемы стоил $25 тыс. благодаря схеме с обменным фондом, а сейчас его предлагают купить за $400 тыс.

В меньшей степени затронула бизнес-авиацию проблема возврата самолетов лизингодателям. Ранее в Ассоциации деловой авиации сообщали, что российским собственникам принадлежит чуть менее 500 бизнес-джетов. По данным экспертов, реальное число аффилированных с собственниками из РФ бортов составляет 600–800, около сотни принадлежат авиакомпаниям. В финансовом лизинге, согласно опросам, не более 10–20%. По данным “Ъ”, один из бизнес-джетов арестован в ОАЭ по требованию европейского банка. Еще несколько десятков бортов остаются в РФ без регистрации — их собственники «в поиске решений», столько же самолетов вывезены в ОАЭ. Примерно треть собственников, говорят источники “Ъ”, пытается продать самолеты с дисконтом 5–30%.

В результате с конца февраля, по данным опрошенных “Ъ” игроков, трафик бизнес-авиации в РФ сократился на 50–70%. При этом стоимость рейса за рубеж удвоилась, а по стране выросла в полтора раза. Так, рейс из Москвы в Петербург в конце февраля стоил $25 тыс., а теперь — около $40 тыс. Кроме того, говорят собеседники “Ъ”, клиентам приходится оплачивать подлет заказанного борта из других городов.

Однако ряд игроков все же рассчитывают продолжить работу. Так, у «Меридиана» из шести самолетов российских собственников четыре перевели из бермудского реестра в РФ: три Gulfstream G450 и один Airbus A320–232. Все они продолжают полеты, уточнил гендиректор компании Владимир Лапинский. Собственники двух самолетов принимают решения о том, как ими распорядиться после отзыва зарубежных сертификатов летной годности. По данным Flightradar24, речь идет о зарегистрированном в Ирландии Bombardier Challenger 605 и Gulfstream G450 (Швейцария) — оба борта в России и не летают.

В переговорах с собственниками «Меридиан» предлагал два варианта: продажа самолета или продолжение полетов по стране, говорит господин Лапинский. «Ряд сложностей определенно скажется в будущем на ликвидности и стоимости судна,— признает он.— Эксплуатация осложнена ограничениями с поставкой компонентов и техобслуживанием. Но наш опыт подсказывает, что в кризис бизнес-элиты начинают летать чаще, новые проблемы требуют личного присутствия». По словам топ-менеджера, многие техцентры в РФ уже получили российские сертификаты по ФАП-285 и расширили перечень работ, а поставки компонентов можно наладить из «не объявивших санкций страны». В то же время топ-менеджер подтверждает, что парк бизнес-авиации будет сокращаться, а стоимость ее услуг — расти.

Продолжает полеты в том числе по ряду зарубежных направлений (Турция, ОАЭ) казанская «Тулпар Эйр». Более того, число рейсов за месяц увеличилось на 30–40%, в основном за счет перелетов по РФ, рассказал “Ъ” глава совета директоров «Тулпар Аэро Групп» Азат Хаким. У компании есть мощности по ремонту, и она «наметила ускоренное освоение новых компетенций». Казанский «Авиасервис» летает «в дружественные страны» на четырех Bombardier, зарегистрированных в РФ. «По запчастям окончательного решения нет, мы ищем варианты»,— говорит собеседник в авиакомпании. По данным источников “Ъ”, наиболее активно переговоры о техобслуживании авиаторы ведут с Ираном и Китаем. Руководитель BizavNews Дмитрий Петроченко добавляет, что также этот бизнес сейчас активно развивается в Индии.

Айгуль Абдуллина