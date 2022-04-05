Условие необходимое и остаточное

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Для предотвращения ухода клиентов в банки на фоне введения высокодоходных депозитов брокеры начали устанавливать высокие проценты по остаткам на счетах. Однако это касается общих брокерских счетов, которые могут использоваться в различных операциях, например в сделках репо. Такие счета не входят в систему гарантирования вкладов, а клиенты несут риски по общей позиции брокера. В случае же обособленного счета придется платить за его ведение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Брокеры, столкнувшиеся с оттоком инвесторов в банки на фоне подъема ставок по вкладам, стали предлагать клиентам зачисление процентов по остатку денежных средств на счете. О запуске такой услуги, например, объявила ИК «Открытие Инвестиции» — 12% годовых на остаток в рублях и 4% годовых в валюте. Заместитель гендиректора по маркетингу и цифровым продажам «Открытие Инвестиции» Айша Кубезова пояснила, что акция направлена как на удержание активов, так и на привлечение новых клиентов.

Ранее аналогичный сервис предложили «МКБ Инвестиции» (до 18% годовых) и «АйТи Капитал» (15% годовых в рублях и 2% годовых в долларах). Во «Фридом Финанс» в рамках договора об использовании денежных средств клиентов процент начисляется на отдельный тип счета каждый день, а «ставки равны текущим краткосрочным ставкам денежного рынка». Операционный директор брокера Галина Карякина уточнила, что так компания пытается выравнять условия между банком и брокером, «чтобы у клиентов не было необходимости отзывать деньги с брокерского счета и класть их на депозит в банке». По данным Frank RG по 20 крупнейшим банкам, ставки на трехмесячные депозиты составляли 17–22% годовых, по полугодовым — 15–18,5% годовых, по годовым — 8–14,5% годовых.

Вместе с тем в «БКС Мир инвестиций» подобная акция (15% годовых на остаток в рублях и 5% в долларах) действовала только до возобновления торгов на Московской бирже. Теперь же, по словам представителя компании, «у инвесторов появилась возможность покупать ценные бумаги, потенциальный доход которых значительно выше».

В «Финаме» предлагать проценты вообще не планируют. По словам руководителя управления развития клиентского сервиса группы Дмитрия Леснова, таким образом брокеры прежде всего решают вопрос привлечения ликвидности. По его мнению, предлагаемые условия по процентам на остаток «недостаточно конкурентоспособны» при ключевой ставке 20% и высокой доходности ОФЗ.

Дополнительные риски создает то, что размещение средств на брокерском счете не подпадает под гарантирование со стороны государства, как в отношении депозитов в банках. При этом в большинстве случаев брокер берет у клиента разрешение на использование денежных средств и дальше использует их по своему усмотрению, начисляя за это оплату, подчеркивает управляющий директор «Иволги Капитала» Дмитрий Александров. Это могут быть сделки репо с центральным контрагентом (сейчас ставки по ним 19–20% годовых), но нет четкого регламента, в какие активы вкладывать деньги клиентов, поэтому риски могут быть неконтролируемыми для них, добавил господин Александров. По его словам, когда брокеру дается разрешение на использование денежных средств, в теории может возникнуть ситуация, аналогичная той, в которую попали клиенты «Универ Капитала», когда по общей позиции брокера возник маржин-колл (см. “Ъ” от 22 марта).

Снизить риски для инвесторов могло бы размещение его средств на отдельном, а не общем счете. Однако, по мнению Дмитрия Леснова, сегрегированные счета обоснованны для крупных игроков с большими средствами и экспертизой, например УК, а для розничного инвестора открытие такого счета «сопряжено с неоправданно высокими издержками и при этом не обеспечивает стопроцентной защиты вложений». Как считает глава направления по работе с клиентами в России и СНГ «Ренессанс Капитала» Николай Шакаров, для любых трансакций существует простое правило: «взаимодействуя с кем-либо и заключая сделки, вы несете риски на вашего контрагента (риски оплаты, поставки, расчетов и т. д.)». При этом вероятность возможных рисков, по словам господина Леснова, обусловлена политикой конкретного профучастника: «если есть серьезные уязвимости в модели работы, никакая сегрегация от этого не защитит».

Ксения Куликова