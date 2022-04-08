Удочки для Артема

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Шестнадцатилетний Артем Андрианов из Тамбова уже девять месяцев не был дома — с того момента, как пошел с друзьями на рыбалку. Перед тем как закинуть удочки, он решил искупаться. Нырнул. Всплыл спиной вверх, без сознания. В больнице, куда друзья привезли Артема на такси, у него обнаружили травму позвоночника и спинного мозга, вывих шейного позвонка и экстренно прооперировали. Когда через неделю после операции Артем пришел в себя, он не мог двигаться. Сейчас мальчик проходит лечение в подмосковном реабилитационном центре «Три сестры». Начальный курс оплатила старшая сестра, продав комнату. Лечение нужно продолжать, а средств у семьи Андриановых больше нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем ежедневно трудится: с ним работают эрготерапевт, психолог, логопед

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Артем ежедневно трудится: с ним работают эрготерапевт, психолог, логопед

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Елена, мама Артема, вспоминает о дне, который все изменил, тщетно пытаясь сдержать слезы:

— Артем с друзьями решили пойти на реку с ночевкой — устроить пикник. У меня сердце почему-то было не на месте, я все их уговаривала: оставайтесь у нас, во дворе посидите.

Однако ребята взяли теплые вещи, одеяла и ушли в ночь. Несчастный случай, произошедший на рассвете, перечеркнул жизнь Артема, высокого симпатичного парня, перспективного спортсмена. Жизнь всей семьи Андриановых — тоже.

После того как сын оказался в больнице, Елена постоянно находится рядом с ним. Она рассказывает, как Артем дышал через аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), как в горло ему установили трубку и он не мог говорить — только издавал звуки, по которым она понимала, что нужно сыну. Рассказывает, как его кормили с помощью зонда, как у него обнаружилась непроходимость кишечника, как он похудел. Время было тяжелое.

— Артем был очень подавлен. Я часто выходила из палаты, чтобы он не видел моих слез. Проплачусь, лицо вытру, улыбку нацеплю — и возвращаюсь к нему. Мы много с ним говорили, я старалась успокоить, подбодрить.

Врачи в Тамбове благоприятных прогнозов семье не давали. Однако родные нашли через знакомых доктора, который рекомендовал обратиться в подмосковный реабилитационный центр «Три сестры». Здесь Артема согласились принять, но сначала его необходимо было научить дышать без аппарата ИВЛ. Помогли специалисты Ильинской больницы близ подмосковного Красногорска.

Артема обследовали, трубку из горла удалили, мальчик прошел курс щадящей реабилитации, оплаченный из средств, которые для семьи собрали родственники, друзья и коллеги. Наконец он смог дышать самостоятельно, научился сидеть, немного прибавил в весе. А еще у него улучшилось настроение, он слушает музыку.

И в феврале Артем начал восстановительное лечение в «Трех сестрах». У него задвигались плечи, вернулась чувствительность в руках и ногах. Мальчик ежедневно трудится: выполняет с акватерапевтом в бассейне специальные упражнения, с ним работают эрготерапевт, психолог, логопед. Самые любимые занятия здесь для него — сеансы лечебной физкультуры.

— После них крепче себя ощущаю,— рассказывает Артем.

Голос у него негромкий, говорит он короткими фразами — насколько хватает дыхания. Это большое достижение: совсем недавно понять его могла только мама. Серьезно помогли занятия с логопедом.

— Специалист просила сына петь: они вместе тянули «Ой, мороз, мороз»,— вспоминает Елена.— Позже с Артемом стала заниматься более молодая логопед. Сейчас он тренируется иначе: читает рэп, который очень любит.

Елена внезапно улыбается:

— Знаете, о чем вчера меня Артем спросил? Принесли ли ребята с той рыбалки его удочки. Две он с собой тогда брал. Говорю ему: «Вроде принесли, сынок», а он продолжает спрашивать, уточнять. И глаза у него блестят!

Глаза у человека начинают блестеть, когда ему интересно жить, когда к нему возвращается надежда.

— Артем, как ты представляешь свое будущее? — спрашиваю я.

— Да никак,— сначала быстро отвечает он. Однако через несколько секунд молчания вдруг произносит:

— Хочу, чтобы руки начали двигаться. Вот как для начала представляю будущее.

Давайте поможем этому будущему осуществиться.

Для спасения Артема Андрианова не хватает 757 607 руб. Невролог реабилитационного центра «Три сестры» Денис Таланкин (д. Райки, Московская обл.): «Вследствие тяжелой травмы шейного отдела позвоночника у Артема нарушены двигательные функции и снижен мышечный тонус в руках и ногах. Также из-за наличия трахеостомического свища он разговаривает тихо и невнятно. Мальчику требуется интенсивная реабилитация, нужно помочь ему адаптироваться в пространстве. Мы приступим к восстановлению двигательных навыков, поможем Артему постепенно вертикализироваться и приспособиться к коляске. Кроме того, с ним будет работать логопед, который займется восстановлением тембра, громкости и четкости речи. Надеюсь, это улучшит общее состояние и качество жизни Артема». Стоимость лечения 1 457 607 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 400тыс. руб. Телезрители программы «Вести-Москва» соберут 300 тыс. руб. Не хватает 757 607 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Артема Андрианова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Артема — Елены Александровны Андриановой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

Наталья Волкова, Московская область