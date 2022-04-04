Прямо на дом на бумаге

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«Почта России» за полгода разошлет судебных извещений на 4,6 млрд руб. Несмотря на то что процесс цифровизации судебной системы идет полным ходом, сэкономить на бумажных повестках ей пока не удается, и даже напротив: стоимость таких расходов неуклонно растет. Почтовое извещение пока остается единственным надежным способом гарантировать соблюдение прав граждан, объясняют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Судебный департамент при Верховном суде заключил с «Почтой России» централизованный контракт на оказание услуг почтовой связи в течение первого полугодия 2022 года, сообщает сайт госзакупок. Стоимость закупки у единственного поставщика составила 4,58 млрд руб., в цену контракта включены все расходы, производимые в процессе оказания услуг почтовой связи, в том числе затраты на страхование, уплату налогов, сборов и т. д. По условиям контракта, судебная корреспонденция должна обрабатываться в день поступления в почтовое отделение. Возврат недоставленных отправлений — через семь дней.

Впервые централизованный контракт с «Почтой России» Судебный департамент заключил еще в 2018 году — до этого в судах самостоятельно клеили марки и проставляли штемпели на повестки. Тогда полугодовая рассылка судебной корреспонденции была оценена в 2 млрд руб., и, по данным Судебного департамента, на долю судов пришлось 15% всего объема внутренней заказной письменной корреспонденции, принимаемой «Почтой России» ежегодно. В 2020 году цена годового контракта на почтовые рассылки составляла уже 5,5 млрд руб. При этом к концу года «Почта России» выставила дополнительный счет в 1,03 млрд руб. сверх оговоренной суммы в связи с возросшим объемом отправлений; взыскивать эти деньги ей пришлось через суд.

В настоящее время суды активно переходят на электронное уведомление участников судопроизводства — через электронные письма и СМС-сообщения. Еще в 2017 году Верховный суд предлагал сделать извещение однократным, впоследствии же за судьбой своего спора граждане должны были следить самостоятельно через сайты судов. Но эта инициатива не нашла поддержки у правительства: предложение обязать участников процесса самим следить за движением дела не учитывает частых сбоев в работе судебных ресурсов, говорилось в отзыве на законопроект. Осенью 2021 года председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев анонсировал создание суперсервиса «Правосудие онлайн», который позволит участникам судопроизводства реализовать весь объем процессуальных действий в электронной форме. По его словам, уже за неполный прошлый год количество разосланных СМС перевалило за 23 млн. Однако рассылка повесток остается серьезным бременем для судебной системы, в том числе и финансовым. Для сравнения, СМС-рассылки пользователям государственной информационной системы «Правосудие», согласно опубликованному на сайте госзакупок контракту федерального бюджетного учреждения «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие"», обойдутся бюджету всего в 29,9 млн руб.

Согласно действующему законодательству, повестка по-прежнему является основным способом надлежащего извещения участников судопроизводства о месте и времени судебных заседаний, объясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. Все альтернативы (в том числе онлайн-извещения и извещения посредством мессенджеров) могут применяться, но только в случае документально подтвержденного согласия конкретного участника судопроизводства на использование таких способов извещения. Ненадлежащее извещение участника судопроизводства о месте и времени судебного заседания является существенным нарушением его прав и может явиться основанием отмены судебного решения, подчеркивает эксперт. Исключением являются арбитражные суды, поскольку соответствующим процессуальным законодательством на участников возложена обязанность самостоятельно отслеживать движение дела, которая письменно разъясняется судом при принятии дела к производству.

С технической точки зрения российская судебная система очень хорошо готова к переходу на цифровые технологии, говорит ассоциированный профессор социологии права им. С. А. Муромцева Европейского университета в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев. По его словам, не возникает проблем с информированием через СМС или электронную почту у участников тех дел, по которым есть реальный спор и стороны действительно принимают участие в процессе. В этом случае они, как правило, готовы получать извещения в электронном виде. Но важно понимать, отмечает эксперт, что более 80% дел, которые рассматривают суды общей юрисдикции и мировые,— это те, в которых ответчик не участвует, а решение по ним выносится в порядке судебного приказа. Как правило, это дела о взыскании налогов или штрафов. В этом случае у ответчика нет никакой мотивации оставлять контакты, а многие вообще не знают о предъявленных им претензиях. И поскольку количество таких дел постоянно растет, в ближайшее время судам вряд ли удастся отказаться от бумажных повесток, считает господин Титаев.

Анастасия Корня