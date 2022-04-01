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Энергетики просят уголь не дорожать

ТЭС на Дальнем Востоке не могут пополнять запасы

Энергетики Дальнего Востока вновь столкнулись с резким подорожанием угля на фоне роста мировых цен. Самая сложная ситуация у Нерюнгринской ГРЭС «РусГидро»: стоимость топлива для нее с 2020 года выросла почти в пять раз, в том числе из-за перебоев добычи угля после землетрясения в Якутии. У ряда станций запасы топлива находятся на грани нормативов. В Минэнерго считают, что цены на уголь должны быть предсказуемы, и советуют правительству региона пожаловаться в ФАС. Поставщики же уверяют, что продолжают отгрузку угля, и критикуют идею госрегулирования цен.

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Холдинг «РусГидро» пожаловался в правительство на пятикратное подорожание угля для Нерюнгринской ГРЭС (570 МВт) в Якутии, рассказали “Ъ” источники и подтвердили в энергокомпании. С 2020 по 2022 год средневзвешенный рост цены угля для ТЭС превысил 200%, а для Нерюнгринской ГРЭС — 469%, сообщили “Ъ” в «РусГидро». По ряду электростанций запасы топлива на грани нормативных, утверждают в холдинге.

Крупными ТЭС на Дальнем Востоке управляет Дальневосточная генерирующая компания (ДГК), входящая в «РусГидро». Общая установленная энергомощность объектов ДГК — 5,9 ГВт. В 2020 году ДГК потребила 8,9 млн тонн угля.

Проблемы с поставками топлива для Нерюнгринской ГРЭС связаны в том числе с февральским землетрясением в Якутии: по сообщениям местных СМИ, ГОК «Денисовский» (входит в «Колмар») сократил добычу и приостановил отгрузку угля для станции минимум до 20 апреля. 28 февраля «РусГидро» открыло тендер на покупку угля (32,97 тыс. тонн условного топлива) для ГРЭС с начальной максимальной ценой в 376,8 млн руб. Но на аукцион никто не пришел. «Производители угля ориентированы на поставки на экспорт, которые сегодня с учетом курса рубля приносят угольщикам дополнительные высокие доходы»,— говорят в «РусГидро». В Минэнерго подтвердили “Ъ”, что проблемы с поставками и рост цен связаны с землетрясением в Якутии и ажиотажным спросом на уголь в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке жестко ограничиваются, поэтому подорожание угля может привести к убыткам ДГК. В 2021 году выручка ДГК составила 80,17 млрд руб., чистый убыток — 6,1 млрд руб. По оценкам Сергея Колобанова из Центра стратегических разработок, доля топливной составляющей в себестоимости производства энергии — в среднем 40–60%, по некоторым станциям и котельным — выше 65%.

В «РусГидро» предлагают «стимулировать внутренний рынок угля через введение механизмов государственного регулирования по аналогии с уже действующим регулированием поставок ряда видов продукции, например, зерна или удобрений». Источники “Ъ” в угольной отрасли считают, что госрегулирование — крайняя и нежелательная мера, так как ведет к дефициту, поэтому надо рассматривать рыночные механизмы.

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что отклонения фактических накоплений угля от утвержденных нормативов по отдельным электростанциям, в частности, на Нерюнгринской ГРЭС, могут негативно повлиять на надежную работу объектов. Министерство уже проводит работу по использованию дополнительных резервов угля для ГРЭС. Минэнерго также рекомендовало правительству Якутии обратиться в территориальные органы ФАС для «оценки наличия фактов злоупотребления монопольным положением» региональными поставщиками угля. По мнению министерства, цены на уголь «должны быть предсказуемыми для основных потребителей».

В ФАС сообщили “Ъ”, что направят запрос региональным поставщикам угля для выявления экономической обоснованности стоимости топлива. Служба также предлагает разрешить теплоснабжающим компаниям закупать уголь и мазут на биржевых торгах или заключать долгосрочные договоры с учетом биржевых и внебиржевых индикаторов цен.

В «Мечеле» сообщили “Ъ”, что условия тендеров «РусГидро» не являются комфортными — причем это касается не только цен, но и прочих условий. В компании заверили, что «Якутуголь» не отказывается поставлять уголь на Нерюнгринскую ГРЭС и не допустит критической ситуации в работе станции. С октября по март «Якутуголь» отгрузил станции 410 тыс. тонн угля, а в апреле—мае поставит еще 80 тыс. тонн по дополнительному соглашению. В «Колмаре» комментариев не дали.

Сергей Гришунин из Национального рейтингового агентства отмечает, что на фоне беспрецедентного роста мировых цен на уголь больше всего в РФ подорожали отсевы и дешевые марки углей: с 400–600 руб. до 2–2,5 тыс. руб. за тонну. Качественные марки подорожали с 2–3 тыс. руб. до 4–5 тыс. руб. за тонну. «Закупать уголь и мазут по биржевым котировкам хорошая идея, если через биржу будет проходить большая часть объемов»,— замечает аналитик, напоминая, что сейчас через биржу продается менее 20% объемов реализуемого в стране угля и нефтепродуктов.

Полина Смертина, Евгений Зайнуллин, Наталья Скорлыгина

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