Водителям позволили меньше 0,5

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С 1 апреля в РФ меняется система коэффициентов «бонус-малус» (КБМ) при расчете цены полиса ОСАГО для автомобилистов. Минимальный КБМ, доступный для безаварийных водителей, впервые за всю историю «автогражданки» опустился до 0,46: прежний минимальный предел — 0,5 — существовал с момента появления ОСАГО в 2003 году. Это означает, что для аккуратных автомобилистов — их в стране около 10 млн — «автогражданка» подешевеет на 8%, но только в 2023 году. Для водителей, попавших по собственной вине в ДТП более трех раз в год, страховка подорожает на 60%. На фоне роста цен на запчасти, говорят эксперты, все больше водителей столкнутся с тем, что ОСАГО не сможет покрыть стоимость ремонта, и перестанут страховаться, несмотря на скидки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 1 апреля «автогражданка» подорожает для виновников аварий

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ С 1 апреля «автогражданка» подорожает для виновников аварий

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Новые КБМ, используемые при расчете ОСАГО, закреплены в указании ЦБ от 8 декабря 2021 года и вступают в силу 1 апреля 2022 года. Минимально возможный КБМ теперь не 0,5, а 0,46. Лимит изменен впервые с момента введения «автогражданки» в 2003 году. Теперь, к примеру, если водитель с КБМ 0,5 в 2022 году не совершит ни одной аварии, в 2023 году полис ОСАГО для него будет дешевле на 8%. Подобным дисконтом смогут воспользоваться около 10 млн автомобилистов, имевших на конец 2021 года КБМ 0,5 (26,4% всех автовладельцев). Если же автомобилист станет виновником ДТП более трех раз в году, для него КБМ (максимально возможный) увеличивается с 2,45 до 3,92 — стоимость ОСАГО вырастет на 60%. По данным за первые шесть месяцев 2021 года, с таким коэффициентом насчитывается чуть более 3 тыс. водителей, автомобилистов с КБМ больше единицы — 144 тыс. человек.

Тем же указанием ЦБ с 9 января на 10% был расширен коридор базовых ставок ОСАГО: для легковых автомобилей, в частности, с 2,47–5,43 тыс. до 2,22–5,98 тыс. руб. Тогда же были пересмотрены региональные коэффициенты — в Москве снижен с 1,9 до 1,8, в Санкт-Петербурге — с 1,72 до 1,64, в Казани — с 1,9 до 1,8. Расширение коридора, поясняли в Банке России, способствует «еще большей индивидуализации и дифференциации тарифов для водителей с разным уровнем риска».

Больше трех лет средняя цена полиса ОСАГО держится на уровне около 5,5 тыс. руб., заявил вчера президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. «В это непростое время страховщики расценивают ОСАГО как социально значимый вид страхования. Все принимаемые решения нацелены в первую очередь на защиту интересов автовладельцев,— говорит он.— Сейчас, когда инфляция в связи с геополитическим кризисом резко выросла, средняя цена обязательной "автогражданки" по-прежнему неизменна, а для безаварийных водителей даже снизится. Это не только позволит поддержать автовладельцев, но и станет дополнительным экономическим стимулом к снижению аварийности на дорогах». Страховщики и автодилеры, как уже рассказывал “Ъ”, с начала специальной операции на Украине и введения санкций фиксируют резкий рост цен на запчасти. В РСА уже ищут способы ускоренного пересмотра справочников цен на запчасти, используемых для расчета выплат по ОСАГО: они обновляются один раз в квартал, последняя редакция документа — от 19 марта, но там февральские и мартовские цены не учитывались.

Система ОСАГО должна быть построена как баланс между платежеспособностью автовладельца, справедливостью расчетов по выплатам и рисками страховщика, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. «Резкий рост стоимости полиса из-за перерасчета КБМ, непропорциональный мизерному размеру скидки за безаварийное вождение в год, в сочетании с недостаточными для ремонта авто выплатами этот баланс уничтожают,— считает эксперт.— В итоге автовладельцы начнут еще более массово отказываться от покупки страховки, тем более что контроль за этим минимален. Нет смысла покупать ОСАГО при условии, что выплата не может покрыть ремонт при текущей стоимости запчастей. А при росте количества незастрахованных даже добросовестные пострадавшие в ДТП все чаще будут сталкиваться с отсутствием выплат и необходимостью идти в суды. И они тоже откажутся от страхования». Сами страховщики намекают, что стоимость ОСАГО может увеличиться в рамках установленного ЦБ коридора в связи с подорожанием запчастей. «С учетом неизбежного роста стоимости запчастей ожидать сохранения премии, вероятно, не стоит,— говорит заместитель гендиректора "РЕСО-Гарантии" Игорь Иванов,— при этом многие безаварийные водители этого повышения могут и не заметить».

Иван Буранов