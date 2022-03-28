Под знаменем Авраама

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Министры иностранных дел четырех арабских стран прилетели в воскресенье в Израиль для участия в первом в истории саммите подписантов «Соглашений Авраама». К ним присоединился госсекретарь США Энтони Блинкен. Среди обсуждаемых тем — региональная безопасность, в том числе «ядерная сделка с Ираном», а также конфликт на Украине. Господин Блинкен поставил перед собой задачу убедить своих собеседников сделать все возможное, чтобы усилить давление на Россию, помешав ей обходить западные санкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет

Фото: Abir Sultan / Pool / AP Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет

Фото: Abir Sultan / Pool / AP

Главы МИД Израиля, Египта, ОАЭ, Бахрейна, Марокко, а также госсекретарь США Энтони Блинкен собрались в воскресенье в израильском кибуце Сде-Бокер в пустыне Негев на торжественный ужин, посвященный открытию первого в истории саммита подписантов «Соглашений Авраама». Основная работа делегаций начнется в понедельник.

«Соглашения Авраама» были подписаны в 2020 году между Израилем и арабскими странами — ОАЭ, Бахрейном и Марокко — при поддержке США с целью установления дипломатических отношений. В 2021 году к соглашениям присоединился Судан, но, в отличие от первых трех стран, контакты Хартума с Израилем очень ограниченны и речь об обмене дипломатическими представительствами пока не идет. Присоединился к саммиту и Египет, с которым Израиль подписал мирный договор еще в 1979 году, но при этом весьма показательно отсутствует Иордания (мир заключен в 1994 году). Для иорданцев фактически невозможно принять участие во встрече Израиля и арабских стран, если речь не будет идти о правах палестинцев. Для саммита в Негеве это вопрос второстепенный. В то же время король Иордании Абдалла II в понедельник планирует посетить Палестину.

Время и место саммита весьма символичны. Сде-Бокер был основан в 1952 году демобилизованными военнослужащими Армии обороны Израиля, а спустя год здесь поселился первый израильский премьер-министр Давид Бен-Гурион. Негев также считают в Израиле иллюстрацией достижений страны, усилиями граждан которой пустыня превратилась в процветающий регион. В то же время арабские политики Израиля критикуют правительство за происходящее в Негеве разрушение домов арабов-бедуинов и отторжение их земли. Так, политический блок в Кнессете «Объединенный список» Аймана Уды обвинил участников саммита в Негеве за «углубление оккупации» и игнорирование прав палестинцев.

Израильские СМИ также напоминают, что ровно 20 лет назад, 27 марта 2002 года, в Бейруте открылся саммит Лиги арабских государств, на котором была принята Арабская мирная инициатива. Согласно идее наследного принца Саудовской Аравии Абдаллы бен Абдель Азиза, поддержанной всеми арабскими странами, Израилю предлагалось уйти с оккупированных после 1967 года территорий и признать Палестинское государство в обмен на мир. Реализовать Арабскую мирную инициативу не получилось. На смену ей пришли «Соглашения Авраама». В них также идет речь об установлении дипломатических контактов и развитии двусторонних связей, но уже вне зависимости от решения палестинской проблемы. Некоторые арабские страны, такие как Алжир и Катар, раскритиковали «Соглашения Авраама», сочтя это предательством интересов палестинцев. В то же время Саудовская Аравия хотя и не подписала соглашения, но отнеслась к ним весьма благосклонно, открыв свое воздушное пространство для израильских самолетов. «Мы надеемся, что проблема между израильтянами и палестинцами будет решена. Мы не смотрим на Израиль как на врага, а смотрим на него как на возможного союзника, с которым у нас есть ряд общих интересов, осуществления которых мы способны добиваться вместе, но перед этим необходимо решить некоторые проблемы»,— сказал в опубликованном в начале марта интервью американскому журналу The Atlantic наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.

«Для тех, кто еще не обратил внимания, внешняя политика Израиля переживает хороший период. Израиль — важный игрок на мировой арене и в регионе, мы развиваем старые связи и возводим новые мосты»,— сказал в воскресенье премьер-министр Израиля Нафтали Беннет за несколько часов до открытия саммита в Негеве, приветствуя прибывающих в страну арабских министров иностранных дел. По его словам, министерский саммит — «очень праздничный и важный день» для Израиля. «На Ближнем Востоке есть те, кто создает насилие и отсталость, и есть те, кто стремится к сотрудничеству, процветанию и миру»,— добавил он.

На прошлой неделе Нафтали Беннет неожиданно посетил Египет, где встретился не только с президентом этой страны Абдель Фаттахом ас-Сиси, но и с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном. Как сообщили в Каире, на трехстороннем саммите обсуждались «последствия глобальных событий в первую очередь на мировом энергетическом рынке и в сфере продовольственной безопасности», кроме того, стороны обменялись мнениями по поводу «последних международных и региональных событий». Другими словами, в центре внимания были два вопроса — конфликт на Украине и перспективы подписания «ядерной сделки» между Ираном и пятью постоянными членами СБ ООН плюс Германией. Эти темы поднимались и в ходе двусторонних встреч госсекретаря США Энтони Блинкена с израильскими политиками. Очевидно, что разговор продолжится и на саммите в Негеве.

Израиль, так же как ОАЭ, Бахрейн и Саудовская Аравия, обеспокоены возможностью исключения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций. О такой перспективе писали на прошлой неделе американские издания Axios и The Wall Street Journal. Последнее утверждало, что США могут предложить исключить КСИР из списка, если Иран возьмет на себя обязательство «прекратить свою региональную агрессию и не выбирать своей целью американцев». Со своей стороны, глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан подтвердил, что отмена санкций США в отношении КСИР была одним из важных требований Тегерана, но в то же время отметил, что высокопоставленные должностные лица корпуса заявили, что «ядерная сделка» не должна откладываться из-за этого вопроса, если соглашение служит интересам народа. «КСИР останется под санкциями в соответствии с законодательством США, и наше отношение к КСИР останется прежним»,— заявил, в свою очередь, в воскресенье спецпосланник США по Ирану Роберт Малли. Израиль и его арабские союзники надеются, что так и будет, хотя не очень верят в то, что будущая сделка с Ираном ограничит его ядерную программу и вмешательство в дела региона. Одним из примеров такого вмешательства Израиль и его арабские союзники видят в поддержке Ираном хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. В пятницу, в седьмую годовщину начала вторжения в Йемен аравийской коалиции во главе с Эр-Риядом и Абу-Даби, хуситы подвергли территорию саудовского королевства массированным ударам, использовав заминированные беспилотники и баллистические ракеты. Наибольший урон был нанесен объектам компании Saudi Aramco в Джидде, где в результате диверсий загорелось несколько нефтехранилищ. В январе мишенью хуситов стала территория ОАЭ. Израиль был одним из тех, кто громко осудил эти атаки.

Украинская проблема также сильно волнует ближневосточные государства, так как заставляет сильно задуматься о своей продовольственной безопасности (значительная часть поставок зерна в регион шла из России и Украины), а также ставит перед нелегким выбором между Вашингтоном и Москвой. Примечательно, что, отправляясь в ближневосточное турне, которое помимо Израиля и Палестины включает Марокко и Алжир, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил намерение «подчеркивать всем иностранным лидерам, с которыми он встретится, что Соединенные Штаты солидарны с правительством и народом Украины перед лицом агрессии Кремля». «Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, чтобы возложить дополнительные расходы на Путина и его помощников, если Путин не изменит курс»,— говорилось в заявлении на сайте Госдепартамента. При этом Алжир, Египет и ОАЭ достаточно близки с Москвой, а Израиль официально занял позицию посредника между Россией и Украиной. Правда, как отметил Нафтали Беннет, это делается в тесной координации с ЕС и США. «Я благодарю премьер-министра за его дипломатические усилия... Мы ценим эти усилия, мы тесно координируемся по всему, это важно. Ваши соображения очень значимы»,— ответил господин Блинкен израильскому премьеру.

Марианна Беленькая