Под знаменем Авраама

Министры иностранных дел четырех арабских стран прилетели в воскресенье в Израиль для участия в первом в истории саммите подписантов «Соглашений Авраама». К ним присоединился госсекретарь США Энтони Блинкен. Среди обсуждаемых тем — региональная безопасность, в том числе «ядерная сделка с Ираном», а также конфликт на Украине. Господин Блинкен поставил перед собой задачу убедить своих собеседников сделать все возможное, чтобы усилить давление на Россию, помешав ей обходить западные санкции.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Фото: Abir Sultan / Pool / AP
Главы МИД Израиля, Египта, ОАЭ, Бахрейна, Марокко, а также госсекретарь США Энтони Блинкен собрались в воскресенье в израильском кибуце Сде-Бокер в пустыне Негев на торжественный ужин, посвященный открытию первого в истории саммита подписантов «Соглашений Авраама». Основная работа делегаций начнется в понедельник.
«Соглашения Авраама» были подписаны в 2020 году между Израилем и арабскими странами — ОАЭ, Бахрейном и Марокко — при поддержке США с целью установления дипломатических отношений. В 2021 году к соглашениям присоединился Судан, но, в отличие от первых трех стран, контакты Хартума с Израилем очень ограниченны и речь об обмене дипломатическими представительствами пока не идет. Присоединился к саммиту и Египет, с которым Израиль подписал мирный договор еще в 1979 году, но при этом весьма показательно отсутствует Иордания (мир заключен в 1994 году). Для иорданцев фактически невозможно принять участие во встрече Израиля и арабских стран, если речь не будет идти о правах палестинцев. Для саммита в Негеве это вопрос второстепенный. В то же время король Иордании Абдалла II в понедельник планирует посетить Палестину.
Время и место саммита весьма символичны. Сде-Бокер был основан в 1952 году демобилизованными военнослужащими Армии обороны Израиля, а спустя год здесь поселился первый израильский премьер-министр Давид Бен-Гурион. Негев также считают в Израиле иллюстрацией достижений страны, усилиями граждан которой пустыня превратилась в процветающий регион. В то же время арабские политики Израиля критикуют правительство за происходящее в Негеве разрушение домов арабов-бедуинов и отторжение их земли. Так, политический блок в Кнессете «Объединенный список» Аймана Уды обвинил участников саммита в Негеве за «углубление оккупации» и игнорирование прав палестинцев.
Израильские СМИ также напоминают, что ровно 20 лет назад, 27 марта 2002 года, в Бейруте открылся саммит Лиги арабских государств, на котором была принята Арабская мирная инициатива. Согласно идее наследного принца Саудовской Аравии Абдаллы бен Абдель Азиза, поддержанной всеми арабскими странами, Израилю предлагалось уйти с оккупированных после 1967 года территорий и признать Палестинское государство в обмен на мир. Реализовать Арабскую мирную инициативу не получилось. На смену ей пришли «Соглашения Авраама». В них также идет речь об установлении дипломатических контактов и развитии двусторонних связей, но уже вне зависимости от решения палестинской проблемы. Некоторые арабские страны, такие как Алжир и Катар, раскритиковали «Соглашения Авраама», сочтя это предательством интересов палестинцев. В то же время Саудовская Аравия хотя и не подписала соглашения, но отнеслась к ним весьма благосклонно, открыв свое воздушное пространство для израильских самолетов. «Мы надеемся, что проблема между израильтянами и палестинцами будет решена. Мы не смотрим на Израиль как на врага, а смотрим на него как на возможного союзника, с которым у нас есть ряд общих интересов, осуществления которых мы способны добиваться вместе, но перед этим необходимо решить некоторые проблемы»,— сказал в опубликованном в начале марта интервью американскому журналу The Atlantic наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.
«Для тех, кто еще не обратил внимания, внешняя политика Израиля переживает хороший период. Израиль — важный игрок на мировой арене и в регионе, мы развиваем старые связи и возводим новые мосты»,— сказал в воскресенье премьер-министр Израиля Нафтали Беннет за несколько часов до открытия саммита в Негеве, приветствуя прибывающих в страну арабских министров иностранных дел. По его словам, министерский саммит — «очень праздничный и важный день» для Израиля. «На Ближнем Востоке есть те, кто создает насилие и отсталость, и есть те, кто стремится к сотрудничеству, процветанию и миру»,— добавил он.
На прошлой неделе Нафтали Беннет неожиданно посетил Египет, где встретился не только с президентом этой страны Абдель Фаттахом ас-Сиси, но и с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном. Как сообщили в Каире, на трехстороннем саммите обсуждались «последствия глобальных событий в первую очередь на мировом энергетическом рынке и в сфере продовольственной безопасности», кроме того, стороны обменялись мнениями по поводу «последних международных и региональных событий». Другими словами, в центре внимания были два вопроса — конфликт на Украине и перспективы подписания «ядерной сделки» между Ираном и пятью постоянными членами СБ ООН плюс Германией. Эти темы поднимались и в ходе двусторонних встреч госсекретаря США Энтони Блинкена с израильскими политиками. Очевидно, что разговор продолжится и на саммите в Негеве.
Израиль, так же как ОАЭ, Бахрейн и Саудовская Аравия, обеспокоены возможностью исключения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций. О такой перспективе писали на прошлой неделе американские издания Axios и The Wall Street Journal. Последнее утверждало, что США могут предложить исключить КСИР из списка, если Иран возьмет на себя обязательство «прекратить свою региональную агрессию и не выбирать своей целью американцев». Со своей стороны, глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан подтвердил, что отмена санкций США в отношении КСИР была одним из важных требований Тегерана, но в то же время отметил, что высокопоставленные должностные лица корпуса заявили, что «ядерная сделка» не должна откладываться из-за этого вопроса, если соглашение служит интересам народа. «КСИР останется под санкциями в соответствии с законодательством США, и наше отношение к КСИР останется прежним»,— заявил, в свою очередь, в воскресенье спецпосланник США по Ирану Роберт Малли. Израиль и его арабские союзники надеются, что так и будет, хотя не очень верят в то, что будущая сделка с Ираном ограничит его ядерную программу и вмешательство в дела региона. Одним из примеров такого вмешательства Израиль и его арабские союзники видят в поддержке Ираном хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. В пятницу, в седьмую годовщину начала вторжения в Йемен аравийской коалиции во главе с Эр-Риядом и Абу-Даби, хуситы подвергли территорию саудовского королевства массированным ударам, использовав заминированные беспилотники и баллистические ракеты. Наибольший урон был нанесен объектам компании Saudi Aramco в Джидде, где в результате диверсий загорелось несколько нефтехранилищ. В январе мишенью хуситов стала территория ОАЭ. Израиль был одним из тех, кто громко осудил эти атаки.
Украинская проблема также сильно волнует ближневосточные государства, так как заставляет сильно задуматься о своей продовольственной безопасности (значительная часть поставок зерна в регион шла из России и Украины), а также ставит перед нелегким выбором между Вашингтоном и Москвой. Примечательно, что, отправляясь в ближневосточное турне, которое помимо Израиля и Палестины включает Марокко и Алжир, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил намерение «подчеркивать всем иностранным лидерам, с которыми он встретится, что Соединенные Штаты солидарны с правительством и народом Украины перед лицом агрессии Кремля». «Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, чтобы возложить дополнительные расходы на Путина и его помощников, если Путин не изменит курс»,— говорилось в заявлении на сайте Госдепартамента. При этом Алжир, Египет и ОАЭ достаточно близки с Москвой, а Израиль официально занял позицию посредника между Россией и Украиной. Правда, как отметил Нафтали Беннет, это делается в тесной координации с ЕС и США. «Я благодарю премьер-министра за его дипломатические усилия... Мы ценим эти усилия, мы тесно координируемся по всему, это важно. Ваши соображения очень значимы»,— ответил господин Блинкен израильскому премьеру.