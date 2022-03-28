Бирка перекрыла путь к свободе

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Как стало известно “Ъ”, Скопинский райсуд Рязанской области отказался признать необоснованным взыскание, наложенное администрацией местной колонии №5 на программиста Георгия Фомченкова, отбывающего семилетний срок по делу о госизмене. Речь идет о выговоре за отсутствие именной таблички на сумке с вещами осужденного. Решение суда не позволяет заключенному рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО). Напомним, Фомченков был одним из участников передачи секретных данных ФСБ спецслужбам США, но получил мягкое наказание, поскольку дал показания на экс-начальника центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и бывшего сотрудника МВД, а впоследствии специалиста «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова, получивших длительные сроки.

Георгий Фомченков, осужденный по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ), обратился в Скопинский райсуд Рязанской области с ходатайством о снятии дисциплинарного взыскания, наложенного на него 5 августа прошлого года начальником отряда колонии строгого режима №5, где программист отбывает наказание.

Как стало известно во время судебного разбирательства, само взыскание представляло собой выговор, который был объявлен в устной форме. Поводом стало отсутствие индивидуальной бирки на сумке с вещами заключенного. В своем ходатайстве осужденный указал, что с приказом о том, что отсутствие бирки означает нарушение п. 3 и п. 16 правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, его ознакомили лишь спустя неделю после вынесения взыскания. Мало того, сами обстоятельства инцидента, по мнению Фомченкова, свидетельствуют о том, что действия сотрудников колонии являются незаконными и необоснованными. Осужденный настаивает, что сам он установленного порядка не нарушал, а именную бирку с его сумки срезали, причем ему неизвестно, кто именно. Обо всем этом, отметил Фомченков, он указал в своих письменных объяснениях, данных администрации колонии. Вынесение ему выговора заключенный связал не с нарушением правил, а с предвзятым отношением к нему со стороны сотрудника, который проводил обход. Георгий Фомченков отметил также, что за время отбывания наказания он уже получил от руководства колонии шесть поощрений. Особо заявитель обратил внимание суда на то, что наличие выговора делает для него невозможным условно-досрочное освобождение, а это нарушает его гражданские права.

Представители колонии, в свою очередь, настаивали на законности действий администрации учреждения. При этом они отрицали наличие конфликтов между осужденным Фомченковым и кем-либо из сотрудников администрации. В результате райсуд в удовлетворении требований осужденного отказал.

Напомним, что Георгий Фомченков являлся одним из четырех фигурантов громкого дела о передаче секретных оперативных материалов ФСБ спецслужбам США. Как рассказывал ранее “Ъ”, версия следствия заключалась в том, что в 2011 году бывший начальник ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов, возглавлявший в спецслужбе борьбу с хакерами, за несколько миллионов долларов через посредников передал сотрудникам ФБР сведения об оперативно-разыскной деятельности своего ведомства. Все они были связаны с делом в отношении бизнесмена Павла Врублевского, которого в США считали одним из крупнейших хакеров. Оперативная разработка предпринимателя чекистами была связана с делом об организации DDoS-атаки на сайт компании «Аэрофлот» (отметим, что сейчас Павел Врублевский проходит уже по другому делу — о мошенничестве). Секретные материалы Сергей Михайлов передал своему подчиненному майору Дмитрию Докучаеву, а тот — сотруднику «Лаборатории Касперского», бывшему оперативнику МВД Руслану Стоянову.

Георгий Фомченков, известный среди программистов и хакеров как Gеser, по версии ФСБ, был посредником в сделке чекиста с американцами. После задержания он заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого не только признал свою вину и дал развернутые показания в отношении других фигурантов расследования, Сергея Михайлова и Руслана Стоянова, но и выступил главным свидетелем обвинения на процессе в отношении них. В итоге те получили 22 года и 14 лет колонии соответственно.

Дело в отношении Георгия Фомченкова было рассмотрено в особом порядке в 2019 году. Программист получил семь лет колонии строгого режима — значительно ниже даже минимального 12-летнего срока, предусмотренного статьей УК РФ о госизмене. Поскольку с момента задержания Фомченкова прошло достаточно времени для подачи прошения об условно-досрочном освобождении, он и решил заняться этим вопросом. Тем более что выйти из колонии по УДО в прошлом году получилось у еще одного фигуранта нашумевшего дела о госизмене, также заключившего досудебное соглашение,— бывшего оперативника ЦИБа Дмитрия Докучаева, известного, кстати, среди хакеров как Forb. Но выговор за бирку, похоже, поставил крест на надеждах программиста.

Владислав Трифонов