От «Фрутоняни» ушел председатель

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На фоне массового исхода иностранных топ-менеджеров из РФ в связи с обострением геополитической обстановки пост главы совета директоров крупнейшего в стране производителя детского питания «Прогресс» (бренд «Фрутоняня») покинул Тони Майер. Экс-руководитель «Вимм-Билль-Данна» проработал в «Прогрессе» почти десять лет и мог привлекаться в том числе для поиска стратегического инвестора, что в текущих условиях не выглядит актуальной задачей. Теперь топ-менеджер может сосредоточиться на развитии в РФ своей сети кафе-пекарен «Хлеб насущный».

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Фото: ТАСС Тони Майер

Фото: ТАСС

Тони Майер с 23 марта покинул должность председателя совета директоров компании «Прогресс», крупнейшего в России производителя детского питания под брендом «Фрутоняня», и вышел из состава совета. Об этом говорится в письме гендиректора «Прогресса» Натальи Медуновой сотрудникам, с текстом которого ознакомился “Ъ”. Там сказано, что господин Майер покидает компанию в связи с намерением сосредоточиться на собственных проектах. В России он, в частности, развивает сеть кафе-пекарен «Хлеб насущный». Господин Майер не ответил на звонок и сообщение “Ъ”, в «Прогрессе» комментарий не предоставили.

По данным Euromonitor International, в 2021 году «Фрутоняня» занимала 31,2% рынка детского питания, опережая бренды «Агуша» (PepsiCo; 17,7%) и «Тёма» (Danone; 5,8%). Весь оборот рынка за этот период аналитики оценивали в 169,39 млрд руб. В 2020 году выручка АО «Прогресс» была 29,12 млрд руб., прибыль от продаж — 5,74 млрд руб., сказано в отчетности. Основные владельцы «Прогресса» — Ольга Белявцева и Светлана Борцова.

Тони Майер был избран главой совета директоров «Прогресса» в конце 2012 года. До того он руководил крупным производителем молочных продуктов «Вимм-Билль-Данн», покинув эту компанию после продажи бизнеса PepsiCo. Также работал топ-менеджером Coca-Cola HBC, а в 2014–2015 годах возглавлял «О’Кей». Как рассказывали собеседники “Ъ”, Тони Майер также мог стать владельцем 5% головной компании «Прогресса». В интервью «Ведомостям» топ-менеджер подтверждал, что владеет акциями, не раскрывая размер пакета. Собеседник “Ъ” в инвесткругах говорит, что вопрос владения долей после ухода из компании зависит от договоренностей с основными акционерами и необязательно предусматривается продажа.

На фоне обострения геополитической обстановки из-за начала военной операции РФ на Украине российские компании уже покинули ряд иностранных топ-менеджеров. Из наблюдательного совета X5 Group («Пятерочка», «Перекресток») вышел Стефан Дюшарм, который ранее был CEO X5, топ-менеджер структур Carlsberg Руд Педерсен вышел из совета директоров «Ленты» и т. д. Но источник “Ъ” говорит, что уход Тони Майера вряд ли связан исключительно с внешней конъюнктурой. По его словам, у владельцев «Прогресса» по тем или иным причинам могла пропасть необходимость в его компетенциях. Топ-менеджер в том числе мог привлекаться для продажи бизнеса стратегическим инвесторам, что в текущих условиях не выглядит актуальным вопросом, говорит собеседник “Ъ”.

Управляющий партнер Transearch International Станислав Алексеев говорит, что если Тони Майер уходит из компании в плановом порядке, то замена ему уже существует. Иначе найти кандидата с похожим опытом и навыками на рынке будет очень сложно, тем более среди топ-менеджеров иностранных компаний, которых и раньше было непросто заманить работать в Россию, рассуждает он.

Руководство в «Прогрессе» меняется на фоне кризиса, который сопровождается и снижением спроса на детское питание. Так, как следует из презентации компании (есть у “Ъ”), по итогам февраля 2022 года продажи категории в натуральном выражении снизились на 1,5% год к году, а в деньгах оборот вырос на 6% из-за растущей инфляции. Хотя «Фрутоняня» наращивает объемную и стоимостную долю, опережая конкурентов, говорится в презентации.

Анатолий Костырев