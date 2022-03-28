Личное выше командного

716 3 мин. ...

Кульминацией Кубка «Первого канала» по фигурному катанию, прошедшего в этот уикенд в Саранске, стала битва двух сильнейших в мире одиночниц — олимпийской чемпионки в личном зачете Анны Щербаковой и олимпийской чемпионки в команде Камилы Валиевой. Статус лучшей по итогам соревнований сохранила за собой Щербакова, которая, сделав четверной флип, не только выиграла женский турнир, но и принесла необходимые для победы ее команды «Красная машина» очки. Мужской турнир выиграл Михаил Коляда, в соревнованиях спортивных пар первыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Кто является главными персонажами Кубка «Первого канала», ради кого зрители прежде всего шли на стадион «Саранск Арена», было понятно задолго до начала турнира. В фойе болельщики вели ожесточенную борьбу за плакаты с изображениями двух олимпийских чемпионок — Камилы Валиевой и Анны Щербаковой. Больше плакатов было, конечно, с Валиевой, чье имя упоминалось на пекинской Олимпиаде — из-за допинг-скандала, вылившегося в крах спортсменки в личных соревнованиях,— чаще всех остальных. Да и все дискуссии на трибунах сводились, кажется, к тому, успела ли Валиева оправиться после Игр, сколько четверных прыжков будет прыгать и будет ли прыгать их вообще.

На Кубок «Первого канала» пришлось первое после Олимпиады в Китае столкновение этих двух спортсменок, а дополнительный накал придало то обстоятельство, что попали они в разные команды: Щербакова представляла «Красную машину», Валиева — «Время первых».

Камила Валиева, накануне в короткой программе обошедшаяся без ультрасложных прыжков, представила сильно упрощенный вариант «Болеро». Но презентовала эту постановку 15-летняя спортсменка, пережившая олимпийскую драму, более зрело, что ли. Набившая за два сезона оскомину программа зазвучала в Саранске иначе и была высоко оценена судьями. На Кубке «Первого канала» Валиева получила за прокат с одним четверным прыжком почти столько же, сколько за удачный прокат с тремя четверными и одним тройным акселем в командном турнире Олимпиады.

После того как стали известны оценки Валиевой (173,88 балла), стало ясно: Щербаковой, чтобы победить, падать с четверного флипа никак нельзя. А это представлялось несколько проблематичным, так как на разминке прыжок у фигуристки не шел: одно жесткое падение следовало за другим. Щербакова, выглядевшая сильно озадаченной, в прокате непослушный элемент каким-то чудом, как и месяц назад в Пекине, сделала. А затем заколотила и все остальные элементы. Спортсменка, которая до Олимпийских игр отдавала Валиевой одну победу за другой, наконец смогла вернуть себе статус лидера сборной.

Предшествовала этой битве занимательная прелюдия — состязания мужчин. Оказавшимся на одной стороне (то есть в команде «Время первых») Христу, образ которого эксплуатирует в текущем сезоне Марк Кондратюк, и булгаковскому Воланду, которого изображает Евгений Семененко, противостоял Михаил Коляда, вдохновляющийся Рудольфом Нуреевым. Семененко, сорвавший пару четверных, быстро самоустранился.

А вот соперничество двух фронтменов мужской сборной — первого номера сезона текущего и первого номера тех сезонов, что предшествовали олимпийскому,— выдалось интересным и завершилось, как и днем ранее в короткой программе, победой Коляды. Фигурист представил одну из самых слабых в плане прыжков программ, но все равно всех перекатал. «Как никто катит!»— произнес мужчина на трибуне, выполнявший параллельно с Колядой движения руками, где-то слева.

Кондратюк, еще больше прибавивший после Олимпиады, покусился в одной программе на четыре четверных прыжка — это столько же, сколько сделали призеры завершившегося в Монпелье чемпионата мира японец Юма Кагияма и американец Винсент Чжоу. У фигуриста, потратившего все силы на первую прыжковую часть, совсем не хватило их на остаток программы: заплетались ноги, а в конце концов он, замешкавшись во время дорожки, потерял равновесие и плюхнулся на лед. Зрители, желая чуть ускорить спортсмена, начали визжать и хлопать так громко, что музыки было уже не слышно.

За лидерство сражались и две оказавшиеся в схожей ситуации спортивные пары — Евгения Тарасова и Владимир Морозов («Красная машина»), которые долгое время считались основной надеждой российской сборной, а также резко выскочившие, казалось бы, из ниоткуда перед Олимпиадой и собравшие все топовые титулы, кроме собственно олимпийского, Анастасия Мишина и Александр Галлямов («Время первых»). Но их обоих на Кубке «Первого канала» сенсационно обошли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, на Олимпийских играх пролетевшие мимо пьедестала, но с тех пор усилившие программу каскадом из двух тройных сальховов. В эту секунду у неравнодушных к фигурному катанию должна была проскользнуть, вероятно, следующая мысль: случись это противостояние на мировом первенстве в Монпелье — все российские пары финишировали бы с медалями.

Екатерина Ремизова