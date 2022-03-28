Риск-ориентированная оборона

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Когда совсем недавно в аппарате правительства оценивали экономию бизнеса, полученную им от работы «регуляторной гильотины», в 200 млрд руб. в год, цифра производила впечатление и на самих реформаторов, и на участников рынка — но оно растаяло так же, как и память о мирном времени. Выигрыш всей экономики РФ от «гильотины» теперь соответствует масштабу среднего «антисанкционного» пакета помощи правительства отдельной отрасли — так, только поддержку стройки по линии госзаказа в связи с удорожанием стройматериалов Белый дом оценивал в 126 млрд руб., дополнительное финансирование дорожного строительства — в 120 млрд руб., ЖКХ из ФНБ — в 150 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Масштабы же новой волны дерегулирования в российской экономике пока никто в деньгах не оценивал — но уже понятно, что они будут как минимум сопоставимыми с последствиями многолетней реформы контроля и надзора, до сих пор представлявшей собой предмет гордости трех команд реформаторов. Сменилась и технология разбора регуляторных завалов — если реформа КНД предполагала тщательную балансировку интересов бизнеса и его регуляторов, то нынешнее ослабление регуляторных требований производится правительством инициативно и де-факто без оглядки на интересы надзорных органов. Даже императивные требования к прокурорам «незамедлительно пресекать любое незаконное вмешательство государственных и муниципальных органов в хозяйственную деятельность» (это — цитата из письма генпрокурора Игоря Краснова от 24 марта №76/2–16-2022, разошедшегося среди предпринимателей в пятницу; вчера в пресс-службе Генпрокуратуры проигнорировали запрос “Ъ” с просьбой подтвердить или опровергнуть подлинность документа) уже не выглядят чем-то экстраординарным. Формулировка «риск-ориентированный подход» при ослаблении разрешительных требований, отказе от проверок бизнеса, объявлении кредитных и налоговых каникул также не используется — в постановлениях правительства от нее остался рудимент в виде сохранения проверок только в случаях угрозы жизни и здоровью граждан.

Получается, что риск-ориентированный подход здорового человека к госрегулированию именно так и выглядит: проверять следует только то, что несет риски для жизни и здоровья. Многолетние разговоры об обеспечении «экономической безопасности» РФ от различных угроз за счет введения все новых ограничений для бизнеса проверки реальной угрозой, которой стала волна санкций, вызванная началом РФ военной операции на Украине, не выдержали: в таких условиях барьеры и препоны правительству приходится сносить не глядя — чтобы споткнувшаяся о них экономика не рухнула под тяжестью внешней импортной, экспортной и финансовой изоляции.