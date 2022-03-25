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Коммерсантъ FM
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Arial власти

Государственные сайты загружают шрифты с серверов Google и Monotype

“Ъ” выяснил, что ряд федеральных и региональных ведомств не убрал со своих сайтов код, загружаемый с зарубежных ресурсов, как предписывало Минцифры. В частности, сайты Федеральной налоговой службы (ФНС), Минприроды и областных правительств загружают шрифты с серверов Google и других иностранных компаний. Российские шрифтовые студии призывают Минцифры содействовать использованию отечественных разработок. В министерстве неисполнение поручения в срок объясняют необходимостью соблюдения регламентов и трудностями с подрядчиками.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” проверил, как государственные органы исполнили поручения заместителя главы Минцифры Андрея Черненко по отключению их сайтов от иностранных ресурсов. Согласно правительственной телеграмме от 5 марта, госорганы должны были до 11 марта, в частности, удалить баннеры, счетчики и другой внешний код (см. “Ъ” от 6 марта).

К 24 марта “Ъ” обнаружил код, загружаемый с ресурсов зарубежных компаний, на сайтах правительства России, ФНС, Следственного комитета России (СКР), Минприроды, ряда региональных правительств.

Значительная часть этих сайтов обращалась к сервису общедоступных шрифтов Google Fonts, а также к аналогичным службам Fonts.com (принадлежит американской Monotype Imaging) и Font Awesome.

В аппарате вице-премьера Дмитрий Чернышенко сказали “Ъ”, что за исполнением поручений по защите информационной инфраструктуры следит Минцифры. В министерстве пояснили, что «корректировка сайтов» требует времени на соблюдение регламентов, а у некоторых ведомств нет собственных ресурсов и «непросто найти подрядчика». Минцифры прорабатывает «механизм регулярного мониторинга, который позволит системно работать с ресурсами».

Помимо шрифтов некоторые сайты используют исполняемый код со сторонних ресурсов.

Так, публичная кадастровая карта Росреестра подгружает счетчик Google Analytics, сайт СКР — библиотеку Polyfill.io (разработана Financial Times) с серверов проекта, сайты Рособрнадзора и правительства Дагестана — библиотеку jQuery с серверов StackPath и Google соответственно. Сайты МЧС и правительства Ростовской области используют сервис reCAPTCHA от Google.

Как власти решили отучить госзаказчиков от западных шрифтов

Риски использования западных ресурсов не только в их потенциальном отказе от работы. Так, владельцы российских сайтов, использовавшие Google Fonts, в апреле 2018 года неожиданно пострадали от попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram. Как тогда сообщал глава Sports.ru Дмитрий Навоша, из-за блокировки сервиса по IP-адресу шрифты на сайте перестали загружаться, и изданию пришлось переносить их на свои серверы. То, что шрифты зарубежных разработчиков могут быть недоступны «в связи с санкционными и лицензионными ограничениями», отражено во вступившем в июле 2020 года ГОСТе на конструкторскую документацию, но стандарт неприменим к сайтам.

Разработчики сайтов полагаются на Google Fonts и другие коллекции элементов по привычке, отмечает директор по продуктовому маркетингу «МойОфис» Петр Щеглов: «Вся индустрия разработки сайтов построена на том, чтобы взять готовый кубик и соединить его с другим готовым кубиком».

Василий Шпак, замминистра промышленности и торговли, на заседании комитета Госдумы по информполитике 23 марта:

«Необходимо уважать авторские права, это очевидно, но разработчики зависят от того софта, на котором работают, и быстро уйти не могут».

Государственным структурам «нужно быть шрифтонезависимыми», подчеркивает коммерческий директор «Паратайп» Сергей Бобрышев. В 2009–2011 годах компания при содействии Роспечати разработала общедоступные гарнитуры PT Sans, PT Serif и PT Mono, а в 2016 году — выпустила серию PT Astra, заказанную разработчиком Astra Linux «НПО РусБИТех» после отзыва у того лицензий на шрифты от Monotype (см. “Ъ” от 12 декабря 2016 года).

Господин Бобрышев считает, что Минцифры должно «лоббировать интересы производителей отечественных шрифтов» и составить шрифтовые рекомендации для госструктур. В случае «инициативы сверху», добавляет он, «Паратайп» готова разработать и передать в общественное достояние шрифты различных стилей.

Юрий Литвиненко

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