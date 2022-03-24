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0,6 процента составило снижение выпуска промышленности в феврале 2022 года к январю с учетом сезонности, сообщил Росстат. Изменение показателя стабилизировалось на уровне января (минус 0,7%). К доковидным показателям динамика выпуска также стабильна и превысила в феврале уровень февраля 2019 года на 7,6% против 7,8% в январе 2022 года. Первые опросы промышленников в марте фиксируют снижение их оптимизма до кризисных уровней (см. “Ъ” от 18 марта). ЦМАКП же фиксирует, что к третьей декаде марта РЖД перевозилось на 4% меньше грузов, чем за тот же период в 2017–2019 годах. До середины первой декады марта перевозки колебались от 0% до минус 2% от доковидного уровня.