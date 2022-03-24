Февральский пессимизм сменился мартовской тревогой

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Военная операция на Украине и санкции уже начали влиять на российский бизнес-климат, свидетельствуют опросы крупного и малого бизнеса. Февральский индекс РСПП снизился на 1,8 пункта (п.) — до 46,9 п., а индекс личных оценок делового климата опрошенных и вовсе на 3,5 п.— до 44,5 п. В РСПП “Ъ” уточнили, что опрос проводился с 1 по 25 февраля: «Большая часть анкет пришла до 23 февраля, но и пришедших после этого срока было достаточно для того, чтобы значимо ухудшить результат по сравнению с январем по ряду показателей». Таким образом, результаты опроса не учитывают новые санкции и лишь частично — реакцию на начало спецоперации.

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Так, 89% компаний не заметили изменений в отношениях с банками и финансовыми институтами, но остальные ответы обвалили этот индикатор на 5,6 п. Отношения с властями резко отрицательно оценила небольшая часть респондентов (минус 3,4 п.), охлаждение в работе с иностранными партнерами увидели лишь 3%. Пессимизм крупного бизнеса в феврале объясняется ростом цен и сжатием спроса после оживления в январе — показатель упал на 5 п. (до 49,3 п.), во многом из-за снижения спроса на конечную продукцию (минус 10,3 п.). Впрочем, хотя опрос показал рекордное оживление в секторе b2b, бизнес уже сообщил о сокращении новых заказов (минус 3,9 п.).

В феврале компании стали чаще отказываться от инвестиций: в декабре инвестпроекты вели 62% компаний, в январе — 55%, в феврале — 50%. Компании в отсутствие определенности продолжили наращивать запасы, которые стали демпфером при появлении проблем с поставками. Собеседники “Ъ” из числа представителей крупного бизнеса отмечают, что пока обладают достаточными запасами для продолжения работы.

Заметно хуже выглядят более поздние оценки деловой среды от малого и среднего бизнеса. По данным мартовского опроса аналитического центра НАФИ, 40% компаний оценили финансовое положение как плохое, 25% оценили его положительно (22% и 36% в феврале). Уровень оптимизма зависит от размера предприятий. Доля позитивных оценок для средних компаний составила 53%, для наиболее зависимых от импорта малых и микропредприятий (чаще занятых в торговле) — 28% и 15%.

Диана Галиева