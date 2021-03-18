Похмелье с конфискацией

Госсобрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект, вводящий конфискацию автомобиля у водителей, неоднократно пойманных за рулем в нетрезвом виде либо по вине которых произошло ДТП с пострадавшими. Депутаты ссылаются на статистику ГИБДД, согласно которой каждая десятая авария происходит с участием автомобилистов в состоянии опьянения. А «учитывая высокую степень латентности количества нетрезвых водителей», уверяют они, проблема гораздо шире. Подобные инициативы ранее уже поступали в парламент, но ни одна не была реализована. На этот раз парламентарии рассчитывают на поддержку МВД.

Госсобрание (Курултай) Башкирии вчера внесло в Госдуму проект поправок к ст. 104.1 УК РФ «Конфискация имущества». Если гражданин совершил преступление, предусмотренное ст. 264 и 264.1 УК РФ, его машину предлагают конфисковать в пользу государства. Речь идет о случаях, когда водитель в пьяном виде спровоцировал аварию (в результате пострадали или погибли люди) либо повторно в течение года сел за руль пьяным (в первый раз его наказывают по КоАП: штраф в 30 тыс. руб. и лишение прав). Если преступление было совершено на похищенной машине, конфискация не применяется.

Авторы поправок приводят данные ГИБДД за 2020 год, согласно которым каждая десятая авария в РФ произошла с участием водителей в состоянии опьянения. Наблюдается и рост числа «пьяных» ДТП с погибшими детьми. «Учитывая высокую степень латентности количества нетрезвых водителей, которых не выявили сотрудники правоохранительных органов, число таких субъектов по факту гораздо больше»,— сказано в пояснительной записке.

Депутаты уверены, что нынешние санкции, записанные в КоАП и УК РФ, уже сейчас «достаточно жесткие», но для решения проблемы пьянства за рулем нужен «комплексный подход», включающий в том числе конфискацию авто. Депутаты приводят в пример законы Франции, Литвы, Швейцарии, где подобная мера уже применяется. В Белоруссии, отмечают они, конфискация автомобилей пьяных водителей применяется с 2013 года — в республике количество «пьяных» ДТП снизилось на 42%. «Полагаем, в масштабах РФ положительный эффект будет гораздо ощутимее»,— считают депутаты.

Различные механизмы по исключению возможности для пьяных водителей садиться за руль обсуждаются давно. В 2012 году конфискацию авто предлагал экс-начальник ГИБДД России Виктор Нилов. В Госдуму вносилось несколько законопроектов на эту же тему (разными фракциями), но ни один из них принят не был. Башкирские парламентарии, признавая этот опыт, рассчитывают, что их поправки поддержат: «В обществе давно назрела необходимость введения конфискации транспортных средств».

Депутаты также подчеркивают, что идея эта ранее предлагалась МВД. В мае 2019 года полиция направила в правительство предложения по «законодательному закреплению возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения», позже идею поддержал и экс-премьер Дмитрий Медведев. Известно, что предложения МВД в итоге были направлены в Минюст, где сейчас пишут новый КоАП. В ноябре 2020 года глава МВД Владимир Колокольцев снова вернулся к теме, заявив, что «конфискация — вынужденная мера, без которой не обойтись». Ведомство, заявил он, рассчитает, что предложение полиции будет включено в новый кодекс.

Почти четверть автопарка в РФ — машины старше десяти лет, а транспортные средства ряда водителей могут стоить даже 15–20 тыс. руб., говорит депутат Госдумы Вячеслав Лысаков: конфискация не даст нужного профилактического эффекта. Кроме того, говорит он, непонятно, как быть, если пьяный водитель едет на машине, принадлежащей компании. Господин Лысаков считает, что сначала нужно использовать уже «проработанные» способы борьбы с пьянством за рулем: в 2016 году, напоминает он, Госдума приняла в первом чтении законопроект о задержании автомобиля нетрезвого водителя под залог в 30 тыс. руб., с тех пор документ находится без движения. Эта инициатива, сообщали ранее в Минюсте, также будет включена в новый КоАП.

Иван Буранов