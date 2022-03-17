Немаржеющая сталь

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Металлурги начали составлять списки аккредитованных металлотрейдеров, которые дают обязательства ограничить свою маржу в обмен на возможность закупать металл напрямую у производителя. Первой компанией, договорившейся с трейдерами, стала «Северсталь», наценка может быть ограничена 10%. По мнению аналитиков, цены на металл в России ждет снижение с учетом сокращения экспорта и внутреннего спроса, однако крупнейшие металлурги способны его выдержать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ

Российские металлурги начали формировать списки металлотрейдеров, для которых производителями будет установлена предельно допустимая наценка. «Северсталь» первой 17 марта провела встречу с представителями крупнейших в России дистрибуционных сетей стальной продукции и «договорилась о принципах взаимодействия c ними в новых экономических условиях». Как уточнили “Ъ” в компании, рекомендованная наценка Минпромторга составляет не более 10%. По словам источника, знакомого с ситуацией, окончательная наценка зависит от ряда факторов: от себестоимости предоставляемых услуг и их объема. Источник среди крупных металлотрейдеров подтвердил вхождение в список. В НЛМК заявили “Ъ”, что также начали переговоры о взаимодействии в новых условиях.

Металлурги начали формировать списки трейдеров после совещания у главы Минпромторга Дениса Мантурова 16 марта, где обсуждалась проблема цен на металл на внутреннем рынке. Так, металлургам нужно составить список аккредитованных дистрибуторов, торговых домов, металлосервисных предприятий. Этот список Минпромторг передаст в ФАС для контроля за ценами для конечных потребителей. Если трейдеры не будут соблюдать установленные параметры наценки, они лишатся аккредитации и возможности взаимодействовать с производителями напрямую, рискуя потерять место на рынке.

Сейчас, по данным “Ъ”, заводы продают горячекатаный прокат по 72–74 тыс. руб. за тонну, а его стоимость у трейдера в Москве достигает 100 тыс. руб. за прокат 4 мм (с НДС).

Министерство 16 марта заявило, что ожидает от металлургов консолидированных подходов к ценообразованию на внутреннем рынке к концу месяца. Источник “Ъ”, близкий к одному из участников совещания, говорит, что, хотя этот вопрос обсуждался, поручения представить параметры ценообразования к концу марта не было. Он напомнил, что Владимир Путин 16 марта говорил о том, что нужно исключить ручное вмешательство в цены, а увеличение предложения товаров на внутреннем рынке должно привести к стабилизации цен. Поэтому, считает собеседник “Ъ”, дискуссия по вопросам ценообразования, вероятно, будет продолжена.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов говорит, что в текущей ситуации, когда экспорт российской стали в Европу прекратился из-за санкций, а спрос на внутреннем рынке снизился в результате приостановки автомобильных заводов, ожидается снижение внутренних цен на сталь не менее чем на 10%. По мнению аналитика, металлурги способны выдержать предполагаемое снижение внутренних цен, поскольку их маржинальность по EBITDA больше 30–35%. Он также напоминает, что на экспорт в Европу приходилось 17–20% от объема выпуска российской стали, тогда как 55–60% всех объемов потребляется на внутреннем рынке.

Евгений Зайнуллин