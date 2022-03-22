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Коммерсантъ FM
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В цену лекарств заложат их нехватку

Минздрав определил механизм переоценки препаратов перечня ЖНВЛП

Как стало известно “Ъ”, Минздрав вчера внес в правительство проект поправок в постановление №1771, которые позволят адаптировать процедуру перерегистрации цен на препараты из списка ЖНВЛП к новой стоимости рубля. Ведомство предложило сократить сроки рассмотрения заявлений фармкомпаний в два раза, учитывать при оценке рисков дефицита препаратов потребность в них на перспективу и дать возможность использовать при обосновании цены средний курс валюты за последний месяц. По данным “Ъ”, документ уже вызвал критику со стороны иностранных фармкомпаний, не полностью сняты и возражения коллег по правительству.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Вчера Минздрав внес в Белый дом поправки в постановление правительства №1771 от 31 октября 2020 года о порядке перерегистрации цен на препараты из списка ЖНВЛП. Документ есть в распоряжении “Ъ”, его подлинность подтвердили несколько федеральных чиновников. Само постановление №1771 было разработано после того, как ряд производителей были вынуждены сократить обращение своих препаратов из перечня ЖНВЛП из-за низкой рентабельности. Документ дал фармкомпаниям новые основания для перерегистрации цен — до него они могли корректироваться раз в год на размер инфляции.

Возможность новых изменений порядка пересмотра цен активно обсуждается в правительстве с начала марта, после резкого падения курса рубля из-за начала военной операции РФ на Украине. Это увеличило расходы производителей: как ранее писал “Ъ”, доля готовых импортных препаратов на лекарственном рынке РФ составляет в деньгах не менее 60%, а фармсубстанций, необходимых для производства лекарств,— более 90%. Поправки Минздрава должны позволить производителям быстрее менять цены, чтобы не допустить дефицита на фармрынке.

Для этого проект Минздрава предлагает фармпроизводителям подавать заявки напрямую в министерство, минуя Росздравнадзор.

Минздрав и подконтрольное ему ФБГУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» будут оценивать риски дефицита препаратов, а также считать «прогнозную потребность» в них с учетом взаимозаменяемых форм и перспектив такой замены. После этого Росздравнадзор опросит других производителей о планах поставок при текущей цене. Если индекс отклонения объемов превысит 10%, это будет свидетельствовать о риске дефектуры препарата (ранее порог составлял 30%). После этого компания-заявитель должна будет назвать Минздраву новую цену и обосновать ее. Для иностранных компаний предусмотрена возможность сослаться на изменение курсов валюты страны-производителя — и не только средних за три месяца, но и за месяц при отклонении более чем на 10%. Срок рассмотрения заявлений компаний предлагается сократить с 70 до 30 дней. Как рассказали “Ъ” в Минздраве, производители смогут воспользоваться механизмом перерегистрации цен дважды в год.

Как фармотрасль ищет новое равновесие

Как сообщил источник “Ъ” в Белом доме, знакомый с судьбой поправок Минздрава, они прошли очередной цикл согласований по ускоренной «контрсанкционной» процедуре, введенной главой аппарата правительства Дмитрием Григоренко, но пока снять разногласия ведомств удалось лишь частично: возражения остаются у Минэкономики и Минпромторга.

Объединения же иностранных фармкомпаний, по данным “Ъ”, намерены предложить правительству альтернативный механизм пересчета цен.

По словам источника “Ъ” на фармрынке, это связано с тем, что у Минздрава и Росздравнадзора нет возможности быстро пересмотреть цены на все препараты, расходы на производство которых выросли, а фармкомпаниям необходимо срочно компенсировать возросшие затраты. «С момента появления постановления №1771 в 2020 году ведомства успели перерегистрировать цены около 300 лекарств, а сейчас пересмотр потребуется по нескольким тысячам»,— объясняет необходимость ускорения решения вопроса собеседник “Ъ”.

Анастасия Мануйлова, Олег Сапожков

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