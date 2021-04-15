Спрос вырастет вместе с экономикой

Спрос на нефть в этом году превысит предложение, но рынок все же будет стремиться к балансу, следует из апрельского отчета Международного энергетического агентства (МЭА). В марте предложение на рынке нефти выросло на 1,7 млн баррелей в сутки — в основном за счет США, в апреле поставки нарастят участники сделки ОПЕК+. Тем не менее ожидается, что во втором полугодии рост спроса все же будет опережать темпы увеличения предложения — повышению потребления нефти будет способствовать улучшение состояния глобальной экономики.

Спрос на нефть в 2021 году вырастет до 96,7 млн баррелей в сутки (б/с) — это на 5,7 млн б/с больше, чем было в 2020 году, сказано в апрельском обзоре МЭА (в марте ожидался прирост на 5,5 млн б/с). ОПЕК накануне также улучшила свой прогноз мирового спроса в 2021 году до 96,5 млн б/с. Улучшение прогноза, несмотря на ослабление спроса в первом квартале (фактическое потребление может сократиться на 1 млн б/с), в МЭА связывают с улучшением экономических ожиданий (в частности, МВФ теперь ждет ускорения роста глобальной экономики в этом году до 6%) и высокими значениями опережающих индикаторов.

Напомним, в 2020 году на фоне пандемии потребление нефти упало на 8,7 млн б/с. При этом запасы нефти в феврале 2021 года, по данным МЭА, сокращались седьмой месяц подряд (до 2,98 млрд. баррелей), но по-прежнему остаются на 94 млн баррелей выше, чем год назад.

В агентстве считают, что предложение нефти в этом году может вырасти на 1,4 млн б/с после сжатия в прошлом году на 6,6 млн б/с.

В том числе страны-участницы сделки ОПЕК+ могут нарастить поставки на 800 тыс. б/с после сокращения на 5,3 млн б/с в прошлом году. В остальных странах прирост составит 610 тыс. б/с после снижения на 1,3 млн б/с в 2020 году. В том числе в США поставки могут сократиться на 100 тыс. б/с после спада на 600 тыс. б/с в 2020 году.

Пока же в марте предложение нефти выросло на 1,7 млн б/с — до 92,9 млн б/с (США обеспечили три четверти этого прироста). Уровень исполнения сделки ОПЕК+ составил 113%, при этом поставки ее участников выросли на 270 тыс. б/с за счет России, Ливии и Ирана (последние две страны не ограничены в поставках). В апреле, как ожидается, страны ОПЕК+ нарастят добычу — новые договоренности предусматривают постепенное повышение добычи на 2,1 млн б/с в течение мая—июля (в том числе Россией — на 120 тыс. б/с, Саудовской Аравией — на 380 тыс. б/с).

Во втором полугодии, однако, ситуация на рынке может измениться — для того чтобы покрыть возросший спрос, потребуется увеличение предложения на 2 млн б/с (не считая оговоренного повышения добычи ОПЕК+), ожидают в МЭА. Это не приведет к резкой нехватке нефти — к июлю у ОПЕК сохранится возможность увеличить поставки на 6 млн б/с (еще 1,5 млн б/с у Ирана, но эти поставки пока ограничены санкциями, хотя добыча в стране уже находится на максимуме последних двух лет).

В долгосрочной же перспективе цены на нефть могут снизиться из-за активизации сланцевых производителей и улучшения ситуации с бюджетом у крупнейших экспортеров нефти, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».

«Средняя цена прибыльности добычи "сланцев" остается существенно ниже текущей цены нефти, создавая стимулы для расширения добычи»,— указывают эксперты ЦБ.

Дополнительное давление на цены может оказать и рост добычи в Иране — до возобновления санкций летом 2018 года добыча страны находилась на уровне 3,8 млн б/с. Это значит, что потенциал увеличения производства составляет до 1,5 млн б/с, или около 1,5% от всей мировой добычи, отмечает Игорь Галактионов из «БКС Мир инвестиций».

Татьяна Едовина