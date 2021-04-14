Экс-директора «Меньшевика» ограничили в общении

Пресненский райсуд Москвы отказался отправить под арест гендиректора кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, обвиняемого в покушении на убийство двух и более лиц в декабре 2017 года, ограничившись для фигуранта запретом определенных действий, касающихся в основном общения с внешним миром. Ранее присяжные оправдали господина Аверьянова по делу об убийстве: ему вменялась в вину стрельба на предприятии, связанная с гражданским спором, в результате которой погиб охранник.

Илья Аверьянов обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Следствие ходатайствовало о его аресте, однако суд Следственного комитета РФ в этом отказал, ограничившись запретом определенных действий. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая. Господину Аверьянову запрещено покидать место жительства с 18:00 до 10:00 без письменного разрешения следователя, общаться с потерпевшими и свидетелями, проходящими по уголовному делу, получать отправления, вести переговоры с использованием любых средств, в том числе интернета, за исключением телефонной связи для вызова скорой помощи и иных служб.

Как рассказывал ранее “Ъ”, по версии следствия, Илья Аверьянов 27 декабря 2017 года, находясь в здании фабрики, несколько раз выстрелил из своего охотничьего карабина «Сайга-410К» в предпринимателя Шамсутдина Раджабова, с которым находился в личных неприязненных отношениях в связи с имущественными гражданско-правовыми спорами.

Когда господин Раджабов вместе с судебными приставами отправился на кондитерскую фабрику с исполнительным листом, связанным с погашением долга, Илья Аверьянов открыл по незваным гостям огонь.

По версии следствия, гендиректор «Меньшевика» Илья Аверьянов хотел также застрелить судебного пристава Юрия Бокова и бизнесмена Шомрона Абрамова, но не попал в них, поскольку они успели укрыться, как только началась стрельба. Однако при этом был убит охранник господина Раджабова. На следующий день господин Аверьянов был задержан. Однако 10 февраля 2020 года суд присяжных признал Аверьянова невиновным в умышленном убийстве и оправдал его. Нынешнее уголовное дело было возбуждено 12 апреля этого года.

Александр Александров