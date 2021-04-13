«Меньшевика» не взять так просто

Пресненский райсуд Москвы не смог сходу решить вопрос об избрании меры пресечения в виде двухмесячного ареста генеральному директору кондитерской фабрики ООО «Меньшевик» Илье Аверьянову, ранее оправданному присяжными, а теперь обвиняемому в покушении на совладельца фабрики, гендиректора ООО ДХА и судебного пристава. Оставив Илью Аверьянова под стражей, суд дал сторонам время на сбор аргументов в пользу его вины или, напротив, невиновности.

Новое уголовное дело в отношении 52-летнего Ильи Аверьянова, отца пятерых несовершеннолетних детей, Первое управление по расследованию особо важных дел против личности и безопасности столичного Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) возбудило 12 апреля, инкриминировав предпринимателю ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). В основу дела легли события 27 декабря 2017 года, за которые директору «Меньшевика» уже предъявляли обвинения в совершении особо тяжкого преступления, но тогда предприниматель был оправдан присяжными.

По версии следствия, Илья Аверьянов, находясь в здании фабрики на улице Илловайская, 20, несколько раз выстрелил из своего охотничьего карабина «Сайга-410К» в предпринимателя Шамсутдина Раджабова, с которым находился в личных неприязненных отношениях в связи с имущественными гражданско-правовыми спорами. Дело в том, что гендиректор КФ «Меньшевик» Илья Аверьянов взял в 2010 году у ООО «Денэм Холл», совладельцем которого является господин Раджабов, в долг $2 млн, которые не вернул. Не помогло и мировое соглашение, в соответствии с которым Илья Аверьянов обещал погасить долг в течение года, предоставив «Денэм Холл» два здания в качестве залога. Задолженность так и не была погашена, после чего господин Раджабов вместе с судебными приставами отправился на кондитерскую фабрику с исполнительным листом. Как только они появились на территории фабрики, Илья Аверьянов открыл по незваным гостям огонь.

По версии следствия, гендиректор «Меньшевика» Илья Аверьянов хотел также застрелить судебного пристава Юрия Бокова и гендиректора ООО ДХА Шомрона Абрамова, но не попал в них, поскольку они успели укрыться, как только началась стрельба.

Убит был только охранник господина Раджабова, но в этом преступлении Илья Аверьянов был оправдан в феврале прошлого года.

Ходатайствуя об аресте Ильи Аверьянова, представитель ГСУ СКР по Москве заявил в суде, что тот обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое «предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет». Вина гендиректора кондитерской фабрики, по версии следствия, в полной мере подтверждается показаниями свидетелей и протоколами следственных действий. А находясь на свободе и осознав тяжесть возможного наказания, Илья Аверьянов может не только скрыться от следствия, но и воспрепятствовать производству по уголовному делу, угрожать свидетелям, потерпевшим, установочные данные которых ему известны. Кроме того, по словам представителя следствия, Илья Аверьянов не проживает по месту регистрации, вызовы на допрос игнорировал под разными предлогами.

Однако рассмотрение ходатайства следователя об избрании меры пресечения Илье Аверьянову было отложено на 14 апреля «для предоставления дополнительных материалов», сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

По ее словам, срок задержания у обвиняемого не истек, поэтому он останется под стражей до рассмотрения ходатайства следователя о его аресте.

Юрий Сенаторов