Туристам попутали берега

Турагентства Удмуртии несут серьезные потери из-за ограничения полетов в Турцию. По словам участников рынка, на это направление приходилось до 80% продаж туров на майские праздники, в том числе много перенесенных с прошлого года. На рынке ожидают новой волны закрытия турагентств и сохранение «депрессивного состояния» отрасли на ближайшие два года.



Порядка 70-80% продаж турагентств в Удмуртии на майские праздники составили туры в Турцию, рассказали “Ъ” участники рынка. По словам заместителя директора турфирмы «Лео-тур», официального представителя в Ижевске туроператора Sunmar, Лилии Арслановой, эта страна традиционно пользуется популярностью как наиболее доступная по стоимости. «Учитывая выросшие цены и закрытые границы многих стран, Турция оставалась самым оптимальным вариантом. Сейчас российский Юг, даже с кэшбэком, стоит значительно дороже путевки в Турцию, а про уровень сервиса и говорить будет лишним»,— пояснила представитель компании.

При этом помимо новых продаж, у агентств остались обязательства по переносам туров с прошлого года, когда из-за пандемии закрылись границы РФ и других государств. «Эти туристы второй год подряд не могут улететь в эти даты. У кого-то даты отпуска устанавливаются заранее работодателями, и они не могут их переносить на другое время. Кто-то отказался от бесплатной путевки в санаторий ради солнца и моря в мае, кто-то прошел вакцинацию ради того, чтобы съездить в Турцию. А у большинства пропадут билеты купленные до Казани или Москвы»,— рассказала госпожа Арсланова.

По ее словам, пока туристы с пониманием относятся, но она сомневается, что их порадуют новые переносы и депонирование суммы несостоявшегося тура. Условия переноса тура у каждого туроператора разные, но не оптимистические.

«Переносить тур некуда: открытые страны — Мальдивы, Сейшелы, ОАЭ, Куба — недоступны по карману рядовому туристу. За последние дни, после получения известий о закрытии Турции и Танзании цены на авиабилеты и местные черноморские курорты выросли на 30-45%»,— говорит госпожа Арсланова.

Директор турагентства «Абрикос-кокос» Анастасия Васильева отмечает, что проблема затронула не только тех, кто планировал лететь именно в Турцию. «У нас туристы вылетают на Мальдивы, стыковочный рейс через Анталью. Не знаем, что делать. Есть люди, которые бронировали тур в ОАЭ на прямой рейс, по предложению туроператора поменяли на стыковочный через Анталью. Теперь приходится приобретать билеты на прямой рейс, но уже по ценам выше»,— рассказала госпожа Васильева.

По ее словам, не все туроператоры идут навстречу и пытаются разруливать ситуацию или компенсировать дополнительные затраты покупателей. Она связывает это и с финансовым состоянием самих туроператоров после пандемийного года.

Некоторые участники рынка с учетом новостей в последние недели о возможности закрытия Турции не продавали туры на долгосрочную перспективу. Как рассказала директор турагентства «Золинг» Татьяна Одинцова, ситуация была прогнозируема, и ее компания особо не пострадала.

«В СМИ освещалось, что турецкая сторона находится в красной зоне. Многие европейские страны не открываются для туристов и не говорят о таких планах, поэтому было понятно, что Турция в какой-то момент закроется. Подстегнула еще и политическая обстановка. Мы предупреждали всех своих туристов и просили ждать до последнего. Глубину продажи более чем на неделю мы не делали»,— отметила госпожа Одинцова.

Это приводило к тому, что некоторые уходили в другие турагентства. Своих клиентов в «Золинге» переориентировали на ОАЭ и российский Юг, меньшей популярностью пользуются Мальдивы из-за высокой стоимости, нет пока большого интереса к Хорватии, Сербии и Кипру, многие туристы ждут открытия Греции. «Вообще вся эта ситуация с закрытием Турции — это потрясение и шок. Я думаю, многие компании в результате уйдут с рынка, и отрасль останется в депрессивном состоянии еще год или два»,— добавила госпожа Одинцова.

Михаил Красильников