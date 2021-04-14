В Петербурге значительно вырос объем ввода складов

За три месяца 2021 года в Петербурге было введено в 4,5 раза больше складов, чем за первый квартал прошлого года. И хотя было введено 54 тыс. кв. м складской недвижимости, 95% из них были построены компаниями для собственных нужд.

Как сообщили эксперты Knight Frank St Petersburg, по итогам года прогнозируется ввод около 300 тыc. кв. м складов. При этом аналитики отмечают, что темп строительства в сегменте спекулятивного строительства замедлился – совокупный запланированный ввод оказался на 22% ниже итогов прошлого года. Хотя 80% будущего предложения уже арендованы.

Илья Князев, руководитель отдела индустриальной, складской недвижимости Knight Frank St Petersburg, пояснил, что при стабильном спросе вакансия на рынке снизилась до 2%. Ситуация открывает перспективы для нового строительства, но стоп-фактором может стать растущая стоимость реализации проектов.