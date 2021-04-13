13 апреля, вторник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний | все

Пресс релиз| все

В Петербурге до конца года введут 200 тыс. кв. м складов

В Петербурге до конца года будут введены более 200 кв. м. складской недвижимости. Как сообщают аналитики JLL, большая часть из них уже сдана в аренду или строится компаниями для себя.

В первом квартале в городе отмечался дефицит складских площадей в действующих проектах. Растет количество предварительных договоров аренды на этапе строительства. По данным на конец марта вакантными остаются 2,4% площадей. Экспозиция свободных объектов не превышает 3 месяцев.

Потребителями складских площадей в январе - марте стали ритейлеры и дистрибьюторы (58% занятых площадей), а также компании e-commerce (42%). Эксперты ожидают роста спроса на склады с хорошей транспортной доступностью.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Проект

Экспертное мнение

Проект

Партнерские проекты

Конференции

Профиль пользователя