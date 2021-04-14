Зарубежные СМИ: Что ждет Афганистан после вывода войск США и союзников?

США выведут войска из Афганистана к 11 сентября — 20-й годовщине серии терактов. По данным изданий, президент Джо Байден официально объявит об этом 14 апреля. Ранее договоренность с запрещенным в России «Талибаном» предусматривала, что иностранные вооруженные силы покинут страну к 1 мая. Полностью вывести подразделения из Афганистана и закончить войну, которая длится почти 20 лет, не смогли ни 44-й президент США Барак Обама, ни 45-й хозяин Белого дома Дональд Трамп. В американском политическом истеблишменте до сих пор звучат мнения, что это лишь ухудшит ситуацию в регионе. Афганистан при этом граничит со среднеазиатскими республиками, с которыми у России установлен безвизовый режим. Вслед за американцами Афганистан собираются покинуть и их союзники. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Война в Афганистане дорого стоила США, пишет CNN. За неполные 20 лет в стране погибли больше 2 тыс. американских солдат. Еще 20 тыс. получили ранения. Но теперь, как говорят источники в Белом доме, Америка своих целей достигла, а террористическая угроза распределена не просто по другим странам, но и по нескольким континентам. При этом разведывательное сообщество и военные предупреждают о том, что после вывода иностранных войск власть в Афганистане может достаться «Талибану» (эта организация признана террористической и запрещена в России).

Решение Джо Байдена вызвало противоречивую реакцию в Вашингтоне, сообщает The New York Times. Причем отношение к бесконечной войне разделило и республиканцев, и демократов. В обеих партиях есть сторонники скорейшего вывода войск и те, кто опасается новой волны насилия и разгула терроризма в Афганистане. Они называют вывод войск капитуляцией Америки.

The Washington Post добавляет, что особенно яростно Байдена критикуют все-таки республиканцы, выступавшие против вывода войск, даже когда об этом объявлял их однопартиец Трамп. После стольких лет кровопролития США оставляют Афганистан в крайне нестабильном состоянии. Это лишь усугубляет проблемы во всем регионе, добавляет издание. У Соединенных Штатов есть разногласия в отношениях с соседним ядерным Пакистаном, который долгое время был их союзником. Еще более серьезные проблемы продолжаются с Ираном. Дональд Трамп разорвал с ним ядерную сделку, и страна снова может устремиться к разработке ядерного оружия.

Вслед за американцами Афганистан неизбежно покинут и британцы, отмечает The Guardian. По информации издания, некоторые политики в королевстве опасаются, что после такого ухода общественность может задаться вопросом: «И для чего все это было?». Великобритания потеряла в Афганистане почти 500 человек.

В Афганистане также остаются солдаты Бундесвера, напоминает Die Welt. Немецкие войска присутствуют в стране уже 19 лет. И теперь, перед самым выводом, риск нападений на них особенно высок, отмечает издание. Талибам обещали, что иностранные силы покинут Афганистан к 1 мая, и решение Джо Байдена не совсем укладывается в эту договоренность.

Сейчас в Афганистане находятся 2,5 тыс. американских солдат, не считая сил специального назначения. 10 лет назад, в разгар военной операции, там было около 100 тыс. человек.