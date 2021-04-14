Спрос выручил мебельный рынок

Спрос на мебель в прошлом году вырос в среднем на 20%, сопоставимо увеличилась и выручка. Но розничные цены это не уберегло, они повысились на 15-20%. Игроки рынка объясняют это резким подорожанием сырья, еще и при дефиците. Себестоимость мебели, по их подсчетам, выросла примерно на 50%. Тренд затронул даже рынок подержанной мебели — там спрос за прошлый год подскочил более чем на 40%, а цены — на 10-15%. Григорий Колганов побеседовал с участниками рынка.

Для рынка мебели пандемия стала золотым временем: спрос, несмотря на карантины, вырос в среднем на 20%, вслед за ним примерно в той же пропорции увеличилась выручка. Но изменились и розничные цены, причем не в пользу потребителя. Москвичка Елена четвертый месяц активно подбирает диван. За это время она стала настоящим экспертом рынка. Первое, что заметила — серьезное подорожание. «Мебель подорожала процентов на 20-30 точно. Средний диван угловой стоит где-то 100 тыс. Начинаешь углубляться, и выясняется, что каркас сделан не из цельного массива, как положено, а из фанеры или из ДСП. Я считаю, что такая цена неадекватная. Соответственно, если захочешь купить, тебе скажут, мол, подожди несколько месяцев»,— рассказала Елена.

Продавцы мебели говорят о более скромном росте цен за прошлый год — процентов на 15. В контексте причин подорожания возникает эффект дежавю: сбои в цепочках поставок, курсовая разница, которая бьет по импортным комплектующим и делает выгодней продажу сырья за рубеж.

Особенностью мебельного рынка стало квотирование. Той же древесины в стране производилось настолько мало, что приходилось вставать за ней в очередь даже по завышенным ценам, рассказал “Ъ FM” гендиректор мебельной компании Dantone Home Сергей Воронов: «ДСП, МДФ, массив, фурнитура любая, самая базовая, которая, казалось бы, была всегда — все это стало дефицитом. Крупные производства даже бьются за получение того объема сырья, которое им необходимо. Это частью бизнеса стало — помимо повышения цены, ты еще должен выбивать некий объем».

Кстати, игроки рынка находят еще одно любопытное объяснение дефициту. Производители сырья в начале пандемии не смогли предугадать взрывной спрос на мебель и стали сокращать мощности, отправлять работников в отпуск, простаивать, словом, двигаться в совершенно другом направлении.

Сейчас ситуация постепенно выправляется, но для потребителей хороших новостей нет, признает глава компании Mr.Doors Максим Валецкий. Пока цены на мебель повышались на 15%, себестоимость продукции выросла на все 50%, поэтому до конца года розница еще немного прибавит. «История с дефицитом осталась в основном в прошлом году. Квотирование осталось, но и рост такой бурный приостановился. В общем, мы сейчас не испытываем дефицита, но розница будет еще расти. До конца лета цены вырастут процентов на 10, плюс к этим 10% еще на 5-10% будет рост осенью и до конца года»,— отмечает Валецкий.

Как выяснил “Ъ FM”, взрывной спрос на мебель не обходит стороной даже рынок подержанных шкафов и диванов. И цены здесь ведут себя так же, сообщила руководитель макрокатегории «Обустройство, дом, дача» сервиса «Авито» Ольга Попова: «В первом квартале 2021 года спрос в разделе мебели, интерьера на “Авито” вырос на 42%.

Кровати, диваны и кресла в этом году продавались за 8,5 тыс. руб., за год их цена увеличилась где-то на 13%. Шкафы и комоды подорожали на 17%, столы и стулья прибавили в цене 14%».

Впрочем, “Ъ FM” удалось найти на мебельном рынке сегмент, который все эти волнения будто обошли стороной. Владелец столярной мастерской Константин Старинский постарался отказаться ото всех валютозависимых составляющих, и его цены меняются только в зависимости от желания клиента.

«Лицевую фурнитуру, сами ручки я делаю самостоятельно, все по старинке. Лес есть везде. Мне тут звонили недавно из одного парка, говорят: слушай, у нас там дубы, липы, мы как бы территорию освобождаем, забери, пожалуйста. Я прикупил пилораму, и у меня теперь дуб, ясень, липа и клен. Если придет бабушка и закажет табуреточку, я ей сделаю табуреточку, и цена бабушку устроит. Если ко мне придет толстосум и закажет лестницу в три этажа из вишни, я тоже сделаю, и цена тоже его устроит. Мы маленькие и гибкие»,— резюмирует Старинский.

Почему жилье за пределами столицы окупается быстрее Читать далее

Впрочем, большинству игроков мебельного рынка такой рецепт вряд ли подойдет. Но повышать цены они не боятся. Говорят, что российские власти на днях обеспечили их дополнительным спросом, закрыв Турцию на майские праздники.