KDV планирует выпуск косметических средств

Производитель снеков и кондитерских изделий KDV планирует производство косметических средств. Вакансии технолога-разработчика группа опубликовала на портале HeadHunter, сообщает “Ъ”. В задачи кандидата входит разработка рецептур геля, жидкого мыла, шампуня, кондиционера, крема, а также создание органической и детской линеек. Также в задачах специалиста — запуск продуктов в производство. В настоящее время в ассортименте KDV нет непродовольственных товаров.

Ранее стало известно, что для KDV может стать отдельным направлением молочный бизнес.

«КДВ групп» (ТМ «Кириешки», «Бабкины семечки», «Яшкино», ОZеra, «Кириешки», «Чипсоны» и др.) объединяет 15 фабрик в разных регионах России, на которых выпускается 700 видов продукции, в том числе кондитерские изделия, снеки, чай, кофе и соки. Головной офис находится в Томске. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «КДВ групп» в 2019 году получило 144,4 млрд руб. выручки и 875,1 млн руб. чистой прибыли.

Подробнее о приобретении томской группы молочных комплексов в Тамбовской области — в материале “Ъ-Сибирь” «Крупный рогатый КДВ».

Оксана Павлова