KDV садится на гель

Крупный производитель сладостей и снеков («Кириешки», «Яшкино») — томская KDV — может выйти на новый рынок. Группа планирует выпуск средств по уходу за собой, включая шампуни, гели для душа. Оборот российского рынка косметики достигает 700 млрд руб. в год, и бизнес отличает высокая рентабельность. Но среди игроков уже острая конкуренция, которая только обострилась из-за падения продаж.

Томская KDV планирует проект на рынке косметики, следует из опубликованной группой вакансии технолога-разработчика в профиле на портале HeadHunter. В задачи кандидата входит разработка рецептур геля, жидкого мыла, шампуня, кондиционера, крема, а также создание органической и детской линеек. Кроме того, ему предстоит запуск продуктов в производство и отработка процессов. Источник “Ъ”, знакомый с компанией, подтвердил, что KDV интересовалась косметическим рынком. Бенефициар группы Денис Штенгелов не ответил на вопросы “Ъ”.

KDV — один из крупнейших российских производителей снеков и кондитерских изделий. Также выпускает чай, соки, специи, макаронные изделия и пр. Портфель брендов включает «Кириешки», «3 корочки», «Яшкино» и др. В 2019 году выручка ООО «КДВ Групп» выросла на 9,36%, до 144,44 млрд руб., чистая прибыль осталась на уровне 875,12 млн руб.

Сейчас в ассортименте KDV нет непродовольственных товаров. Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский говорит, что KDV может рассчитывать зайти на новый рынок за счет налаженной дистрибуции и контрактов с сетями. Но косметика — отдельный бизнес со своим регулированием и спецификой, где у группы компетенций не было, предупреждает он. Инвестиционный менеджер «ТилТех Капитал» Кирилл Дудников говорит, что российский рынок косметики оценивается в 650–700 млрд руб. в год. Более 50% продукции приходится на импорт, что с учетом макроэкономической ситуации дает возможность для развития российского производства, указывает он. Кроме того, продолжает господин Дудников, отличительной чертой отрасли является высокая рентабельность бизнеса и регулярный сценарий потребления.

По словам источника “Ъ”, у KDV теоретически будет возможность как для организации собственного производства косметики, так и для выпуска линейки на контрактной основе. Ведущий химик-технолог Shine Is (выпускает средства для тела и лица, антисептики и пр.) Галина Рязанова оценивает стоимость организации производства с нуля с ассортиментом до 20–30 наименований похожей продукции и выпуском в пределах 30 тыс. единиц в месяц в 15–20 млн руб. Заказ 30 наименований на контрактном производстве для выхода на рынок обойдется примерно в 10 млн руб. Но второй вариант в перспективе будет дороже, к тому же заказчик будет ограничен в возможностях для маневра, добавляет госпожа Рязанова.

Директор по маркетингу средств по уходу за лицом продукции Unilever (бренды Dove, «Бархатные ручки», «Чистая линия», Timotei и др.) в России, Белоруссии и на Украине Екатерина Агеева говорит, что рынок сегодня очень конкурентный, а порог входа на него крайне низкий, чему также способствует большое количество контрактных производителей. А с учетом того, что за прошлый год рынок заметно пострадал от пандемии и сократился по разным направлениям, конкуренция на нем еще больше возрастет, указывает она. По данным NielsenIQ, по итогам января—февраля 2021 года продажи шампуней сократились на 9% в натуральном выражении, гелей для душа — на 7%, средств для ухода за лицом — на 6%. Восстановление спроса на непродовольственные категории пока идет довольно слабо, отмечают аналитики.

Выход в сегмент товаров для красоты и здоровья также планирует производитель минеральной воды «Архыз». В компании рассчитывали конкурировать с импортными брендами, которые стали дороже после падения рубля (см. “Ъ” от 30 ноября 2020 года).

Анатолий Костырев