Главные новости к утру 14 апреля

Приставы начали выселение людей из Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области. Сотрудники ФССП прибыли по решению Верхнепышминского городского суда, вынесенному в связи с нарушениями санитарных, градостроительных и пожарных норм. Вместе с приставами в монастырь приехали силовики, а сотрудники МЧС с болгарками вскрывали двери храмов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил оппозиционера Алексея Навального в попытках использовать Коран для достижения политических целей. Накануне политик сообщил, что руководство колонии не выдает ему Коран и другие принадлежащие ему книги. Господин Кадыров в ответ заявил, что Коран — «не такая книга», чтобы Алексей Навальный мог «трогать ее своими грязными руками». О ситуации с книгами в колонии

Глава МИД Швеции Анн Линде вызвала посла России в Стокгольме для дачи объяснений. Ранее прокуратура сообщила, что ГРУ России совершало атаки на Шведскую конфедерацию спорта и получило данные спортсменов. При этом прокурор отметил, что нет условий, необходимых для действий юридического характера, и завершил расследование.

Определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов. Футбольные клубы ПСЖ и «Челси» вышли в 1/2 финала, несмотря на поражения в ответных матчах. О выступлениях

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