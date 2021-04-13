В Асбесте возбудили административные дела в отношении зоопарка в ТЦ, из которого сбежала обезьяна

Прокуратура Асбеста (Свердловская область) возбудила административные дела в отношении контактного зоопарка «Животный мир», откуда на несколько дней сбежала обезьяна, сообщила пресс-служба ведомства. Зоопарк находится в торговом центре на ул. Ленинградская. «Животному миру» вменяется ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил) и ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя).

Напомним, в марте обезьяна сбежала из клетки в торговом центре. Животное несколько дней передвигалось по ТЦ, питаясь продуктами из продовольственного магазина. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

В результате проверки ведомство выявило в контактном зоопарке ряд нарушений. В частности, в зоопарке отсутствовал журнал наблюдения за животными, кормовой рацион и режим кормления, план уборки, лекарства для животных и ветеринарный специалист. Продолжительность выставки с участием животных составила месяц вместо четырех дней, предусмотренных законом. «Передвижной зоопарк осуществляет деятельность на втором этаже торгового центра, при этом торговый центр не является специально предназначенным для использования животных в культурно-зрелищных целях»,— говорится в сообщении ведомства.

В результате проверки прокуратура внесла генеральному директору ООО «Животный мир» представление об устранении нарушений. По административным статьям зоопарку грозит штраф от 10 до 20 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Михаил Мананников