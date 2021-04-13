На Кубани в марте 2021 года продажи внедорожников выросли до 2844 штук

В Краснодарском крае в марте 2021 года купили 2844 автомобилей SUV-сегмента (внедорожники и кроссоверы). Это на 1,21% больше, чем годом ранее, сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо».

По количеству проданных автомобилей Кубань в минувшем месяце заняла четвертое место в России. Доля региона в общероссийском сегменте продаж составляет 4,03%. Кубань также стала единственным регионов среди топ-15 регионов, показавшим положительную динамику продаж. Лидерами по количеству реализованных автомобилей стали Москва (11 тыс.), Подмосковье (6,3 тыс.) и Санкт-Петербург (5 тыс.).

Всего в марте 2021 года в России продали 70,6 тыс. внедорожников и кроссоверов – на 15,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым большим спросом у автолюбителей пользовались Hyundai Creta, Toyota RAV4 и VW Tiguan.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе-феврале 2021 года Краснодарском крае продали 4,1 тыс. автомобилей SUV-сегмента. Это на 13,5 больше, чем за аналогичный период 2020 года (3,6 тыс.).

Алексей Белянин