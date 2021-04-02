Продажи внедорожников на Кубани в январе-феврале 2021 года выросли на 13,5%

В Краснодарском крае в январе-феврале 2021 года продали 4,1 тыс. автомобилей SUV-сегмента (кроссоверы и внедорожники). Это на 13,5 больше, чем за аналогичный период 2020 года (3,6 тыс.), сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо».

По этому показателю Кубань занимает пятое место в России с долей рынка в 3,89%. Больше всего внедорожников в России продали в Москве (16,7 тыс.), Московской области (8,5 тыс.) и Санкт-Петербурге (7,1 тыс.).

В целом, продажи автомобилей сегмента SUV в России за первые два месяца 2021 года составили 106,2 тыс. штук, что соответствует показателям прошлого года. Самыми популярными моделями стали Hyundai Creta, Toyota Rav4 и Renault Duster.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре в январе 2021 года продали 622 новых внедорожника. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Белянин