РМК в 2020 году получила 7,6 млрд рублей чистого убытка

Русская медная компания (РМК, бенефициар Игорь Алтушкин) в 2020 году получила чистый убыток по РСБУ в размере 7,6 млрд руб. против чистой прибыли в 6,1 млрд руб. годом ранее, говорится с документах компании.

Как поясняется в отчетности, убыток сформировался «за счет превышения суммы прочих расходов и доходов над суммой прибыли от продаж». Так, прочие расходы РМК выросли почти в 10 раз, до 15,4 млрд руб. Основная доля (13,7 млрд руб.) в структуре прочих расходов пришлась на отрицательную курсовую разницу. Прочие доходы сократились в 12,3 раза, до 565,5 млн руб.

Выручка РМК по итогам 2020 года выросла на 55,8%, до 90,6 млрд руб. (от реализации катодов и медной катанки составила 46 млрд руб., меди в концентрате — 31,8 млрд руб., черновой меди — 8,8 млрд руб.).

Кредиторская задолженность на конец 2020 года составила 88,3 млрд руб. (на начало года составляла с 44,5 млрд руб.), дебиторская — 35,7 млрд руб. против 27,4 млрд руб. на начало 2020 года.

РМК объединяет более 30 предприятий в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, Хабаровском крае и в Казахстане. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге.

Игорь Алтушкин входит в список самых богатых людей мира по версии Forbes. За год с 648 на 369 место. Издание оценило его состояние в $7 млрд.