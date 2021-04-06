Игорь Алтушкин обошел Андрея Козицына в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes

Три бизнесмена из Свердловской области вошли в рейтинг «Самых богатых людей в мире» в 2021 году по версии журнала Forbes. Так, глава Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин поднялся за год с 648 на 369 место. Издание оценило его состояние в $7 млрд.

За год господин Алтушкин обогнал в рейтинге генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрея Козицына, который попал на 421 место. Издание оценило состояние господина Козицына в $6,3 млрд. В прошлом году он занимал 349 место.

Президент группы «Синара» и владелец ТМК Дмитрий Пумпянский занял 1 299 место в рейтинге. Forbes оценил его состояние в $2,4 млрд. В прошлом году господин Пумпянский находился на 1 196 месте.

Всего в рейтинг вошли 2 755 миллиардеров со всего мира, 123 из которых родом из России. Самым богатым россиянином стал совладелец «Северстали» Алексей Мордашов, издание оценило его состояние в $29,1 млрд. Второе и третье место среди россиян заняли президент «Норильского никеля» Владимир Потанин и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состояниями $27 млрд и $26,2 млрд соответственно. Лидерами общего рейтинга Forbes стали основатель Amazon Джефф Безос ($177 млрд), основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ($151 млрд), а также президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с семьей ($150 млрд).

Михаил Мананников