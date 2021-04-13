Загрязнения сделают прозрачнее

Данные о том, чем и в каких количествах российские предприятия загрязняют воздух и воду, впервые появятся в открытом доступе. Это следует из разработанного Минприроды проекта правительственного постановления, регламентирующего правила размещения и содержания экологической информации чиновниками всех уровней. Данные компании ежегодно предоставляют в Росприроднадзор, однако сейчас это информация предназначена для служебного пользования. Экологи инициативу поддерживают — обнародовать эти сведения они призывали несколько лет.

Минприроды опубликовало для общественного обсуждения новый проект постановления правительства, регламентирующий правила размещения экологической информации чиновниками всех уровней. Это один из подзаконных актов к принятому ранее закону об экологической информации, который предписывает необходимость публиковать на официальных сайтах открытые данные о состоянии и загрязнении окружающей среды, о радиационной обстановке, об уровне и объеме выбросов и сбросов загрязняющих веществ со стационарных источников, об обращении с отходами производства и потребления, а также о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду (см. “Ъ” от 10 февраля 2021 года). Экологи критиковали закон, называя «формальным исполнением поручения» президента РФ от 2016 года.

В ответ на критику в Госдуме заявляли, что детальная информация будет сформулирована в правительственном постановлении. Однако первая версия этого документа также была раскритикована экологическими организациями. Дело в том, что документ содержал список ежегодных докладов, реестров и кадастров, большинство из которых уже и так можно найти в интернете.

Новый перечень содержит вдвое больше документов, которые должны попасть в открытый доступ. Однако большая часть из них — по-прежнему ежегодные доклады или перечни существующих загрязнителей. Впрочем, появилось уточнение, которого много лет добивались экологи: станут общедоступными данные об объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников во всех субъектах РФ. Также будет публиковаться информация об объектах юрлиц и ИП, разрешенный выброс загрязняющих веществ по которым превышает 10 тонн в год (или от 5 до 10 тонн в год, если в этих выбросах есть вещества высоких классов опасности). Прозрачными для общественности станут сведения производственного экологического контроля наиболее опасных объектов, а также информация об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления, представляемая региональными операторами. Чиновники поделятся данными о характеристике сброса загрязняющих веществ в водные ресурсы по всей России.

Эту информацию компании ежегодно предоставляют в Росприроднадзор (по форме № 2-ТП), однако она остается служебной, говорит эксперт «Гринписа России» Иван Блоков. Сводки будут публиковаться в единой межведомственной информационно-статистической системе, а также на сайтах региональных властей.

Несмотря на то что знакомить публику со статистикой решено раз в год, экологи называют это «существенным сдвигом». Показатели можно будет отслеживать вплоть до конкретного источника выброса, а также группировать, например, по городу, району или области, говорит сопредседатель комитета «Деловой России» по строительству Николай Алексеенко. «Все это позволит гражданам восполнить ужасающий дефицит информированности о том месте, где они живут,— отмечает он.— Конечно, о крупных предприятиях-загрязнителях, расположившихся по соседству, знает каждый местный житель. Однако многие совершенно не догадываются о компаниях, которые оказываются в тени нефтезаводов, металлургических комбинатов и других промышленных гигантов. А вред, который они могут наносить конкретной территории в определенных случаях, может оказаться ничуть не меньше». По мнению господина Алексеенко, информация о наличии источников загрязнения окружающей среды позволит людям совершать более осознанный выбор при планировании переезда на постоянное место жительства.

С ним соглашается директор «WWF России» по экономическим и правовым вопросам охраны природы Екатерина Хмелева: «Если будет разбивка по каждому предприятию, это даст возможность оценить кумулятивный эффект от их деятельности». «Теперь как жителям, общественным организациям, так и надзорным органам будет проще предъявить претензии компаниям,— говорит эксперт Московского отделения "Опоры России" Сергей Маликов.— Компаниям будет сложнее ввести граждан в заблуждение».

Директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов настроен более скептически: он указывает, что отчеты о выбросах и сбросах компании заполняют самостоятельно. По его мнению, в таких отчетах бизнес при желании легко может утаить настоящие объемы загрязняющих воздух выбросов: «Документ регламентирует размещение информации госорганами, соответственно, ни о какой первичной информации речи снова не идет, это будет рафинированные экологические данные, которые непригодны для использования в построении оперативно-прогностических моделей. А независимый мониторинг загрязнения окружающей среды невозможно осуществлять на информации о данных, а не самих данных».

Анна Васильева