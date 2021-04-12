Baring Vostok вложила $3 млн в сервис экспресс-доставки продуктов Jiffy

Британский сервис экспресс-доставки продуктов Jiffy привлек $3 млн от Baring Vostok, рассказал “Ъ” основатель стартапа Артур Шамалов. Представитель Baring Vostok подтвердил инвестиции фондов в Jiffy, не уточнив деталей сделки.

Jiffy — онлайн-сервис для экспресс-доставки продуктов за 15 минут, работающий на британском рынке. По словам Артура Шамалова, первый dark store (магазин, работающий только на доставку) запущен в Лондоне 5 апреля, к июню в городе планируется открыть десять таких точек. Инвестиции от Baring Vostok пойдут в том числе на расширение зоны работы сервиса.

В начале марта “Ъ” писал, что Jiffy уже привлек $3,6 млн от ряда инвесторов, включая LVL1 Group Льва Левиева.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Инвесторы развезут продукты».

Дмитрий Шестоперов