Инвесторы развезут продукты

Онлайн-сервис экспресс-доставки продуктов в Лондоне Jiffy сооснователя сети автоматов с едой DC Daily Артура Шамалова привлек $3,6 млн от пула инвесторов, включая LVL1 Group Льва Левиева. Предприниматели из России пробуют повторить за рубежом успех «Яндекс.Лавки» и «Самоката». Но бизнес доставки продуктов остается низкомаржинальным, отмечают эксперты. Чтобы повысить его эффективность, основателям потребуется быстро наращивать аудиторию, в том числе через партнерства.

Сооснователь сети автоматов с едой DC Daily и сервиса для автоматизации работы ресторанов Mixcart Артур Шамалов рассказал “Ъ”, что привлек инвестиции в онлайн-сервис быстрой доставки продуктов Jiffy, который заработает в Лондоне. Лид-инвестором проекта, по его словам, выступила LVL1 Group Льва Левиева, также в раунде участвовали AddVenture, TA Ventures, бизнес-ангел Александр Невинский, сооснователи KupiVIP Оскар Хартманн и Владимир Холязников и инвестор Доминик Лошер. Речь идет о конвертируемом займе, уточнил господин Шамалов. Господин Левиев подтвердил информацию об инвестициях. Размер вложений стороны не раскрывают. Источник “Ъ”, знакомый с деталями сделки, говорит, что Jiffy привлек $3,6 млн.

Сейчас проект готовится к следующему инвестиционному раунду, в рамках которого хочет получить $20–30 млн, утверждает господин Шамалов.

До конца года Jiffy планирует запустить в Лондоне 25–35 dark store (магазины, работающие только на доставку), а позднее — выйти и в другие регионы Великобритании.

Сначала ассортимент будет представлен продукцией популярных брендов и местных поставщиков, но в перспективе Jiffy начнет выпускать продукты под собственной торговой маркой.

Jiffy работает по аналогии с российскими сервисами «Яндекс.Лавка» и «Самокат» (входит в СП Сбербанка и Mail.ru Group), которые доставляют готовую еду и продукты от 15 минут. «СберМаркет» и iGooods привозят продукты из супермаркетов за несколько часов. Похожие сервисы запустили и традиционные ритейлеры, например «Лента», X5 Retail Group и «Магнит». Старейший игрок рынка «Утконос» работает со своими складами и доставляет продукты в течение нескольких часов. В сегменте также присутствуют Ozon и «Яндекс.Маркет».

Рынок e-grocery (онлайн-продаж продовольственных товаров) в России пережил резкий подъем в 2020 году на фоне пандемии. По оценке «Infoline-Аналитики», он вырос за год в 3,5 раза, до 155 млрд руб., а в 2021 году может достичь 300 млрд руб.

В Лондоне уже представлены аналогичные сервисы: это Dija, Weezy и турецкий Getir, в который еще в 2016 году инвестировал Аркадий Волож. Выходят за рубеж с той же идеей и российские предприниматели. Так, в октябре 2020 года в Нью-Йорке запустился стартап Fridge No More сооснователя сервиса коротких видеороликов Coub Антона Гладкобородова и инвестора «Самоката» Павел Данилов.

Европейский и американский рынки в сегменте доставки продуктов и еды отстают от российского, и инвесторы буквально выстраиваются в очередь к проектам в этой области, говорит сооснователь «Самоката» Родион Шишков. Интерес инвесторов к таким проектам на начальном этапе понятен: они рассчитывают на их относительно быстрый рост и поглощение другим стратегическим инвестором, объясняет основатель A.Partners Алексей Соловьев.

Но экспресс-доставка продуктов — капиталоемкий бизнес, требующий постоянных вложений, отмечает экс-гендиректор «Яндекс.Еды» Максим Фирсов. «Эта модель работает только на большом масштабе, но при этом всегда остается низкомаржинальной»,— поясняет он. По мнению топ-менеджера, одним из способов повысить эффективность проекта может быть создание продуктов под собственной торговой маркой, что уже делают «Самокат» и «Яндекс.Еда».

В этом бизнесе также важно быстро набрать базу пользователей, добавляет коммерческий и финансовый директор «Яндекс.Лавки» Максим Автухов. По его словам, это проще сделать, если у проекта есть доступ к аудитории партнера или другого сервиса экосистемы.

Дмитрий Шестоперов