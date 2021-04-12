Рецессия вкратце

Падение инвестиций в экономике РФ в 2020 году в ходе рецессии, которую с большой вероятностью можно считать завершившейся, было существенно мягче предыдущих кризисов, констатирует доклад Высшей школы экономики к открывающейся апрельской конференции ВШЭ. В обработке — в «локомотивных» секторах — инвестиции даже выросли. Впрочем, восстановление инвестиций будет плавным — этот процесс лишь отчасти обусловлен динамикой коронавирусной пандемии.

Доклад «Макроэкономические эффекты COVID-19 и перспективы восстановления экономики» под редакцией Натальи Акиндиновой подготовлен группой авторов ВШЭ к ежегодной университетской научной конференции, открывающейся 12 апреля. Работа комплексно анализирует макроэкономические тренды 2020 и начала 2021 годов и делает предположения о характере восстановления экономики РФ в 2021–2023 годах. В центре внимания авторов — первая глобальная рецессия, которую экономика страны прошла лучше, чем большинство крупных экономик: «прошла» — практически в прошедшем времени, поскольку, как констатируют в ВШЭ, «рост основных макропоказателей в течение двух кварталов подряд в конце 2020 года формально позволяет говорить об окончании рецессии в России уже к началу 2021 года»

В ВШЭ подробно анализируют отраслевые вклады в динамику макропоказателей, наглядно демонстрируя совершенно нестандартный для РФ характер восстановительного роста 2020–2021 годов: в ходе его сырьевые отрасли (нефть, нефтепродукты, кокс) являются «якорями», замедляющими восстановление, ряд обрабатывающих отраслей, включая металлургию, химию полимеров, электронику и легпром,— «локомотивами», часть отраслей (включая добычу газа) демонстрирует неустойчивость роста и его частые остановки. В ВШЭ напоминают, что тренды в промышленности лишь отчасти определяются пандемией COVID-19: снижение динамики в промпроизводстве началось еще в 2017 году, а к концу 2019 года, еще до начала «коронакризиса», рост здесь практически остановился — во многом из-за инвестпаузы.

Взгляд ВШЭ на характер инвестиционной составляющей «коронакризиса» нестандартен. С одной стороны, падение инвестактивности началось еще в четвертом квартале 2019 года, что ясно указывает на независимость части факторов, его определяющих. С другой — в сравнении с кризисами 2008–2009 и 2014–2015 годов это самый короткий и немасштабный инвестспад: номинально в 2020 году инвестиции даже выросли на 4,1%, в реальном выражении сократились на 1,4% (дефлятор инвестиций в 2020 году рекордно низок — 5,6%), инвестпауза длилась всего два квартала (после 2008 года — 5, после 2014 года — 11 кварталов подряд). При этом инвестиции в обработке в 2020 году выросли на 1,7% — преимущественно за счет фармацевтики, химии и пищепрома, стабильна ситуация с инвестициями в металлургии. В расчетах ВШЭ в группе, в которой в 2020 году сокращалось и промпроизводство, и выпуск,— автопром, стройматериалы, добыча угля и электрооборудования. Напротив, росли одновременно два показателя в фармацевтике (показательно сильнее всех остальных отраслей), пищепроме, химпроме (прирост инвестиций очень слаб). В числе отраслей с растущими инвестициями и падающим в 2020 году выпуском — машиностроение, текстиль, табак. В услугах 54,3% прироста инвестиций — в здравоохранении, высок инвестприрост в туризме и в складской деятельности.

Смешанный характер короткого инвестспада, впрочем, не позволяет ждать резкого восстановления вложений. По оценкам ВШЭ, в отсутствие «третьей волны» пандемии «серьезного восстановления инвестактивности (5% в год и более) можно ожидать не ранее 2022 года». Отчасти причина в кредитном характере поддержки экономики в 2020 году. Промпроизводство, по оценкам ВШЭ, в случае возвращения динамики добычи нефти может вернуться к росту на 3–4%, но после завершения восстановления замедлится до 2–3%. Рост ВВП в этом сценарии ожидается в 2% в год «без тенденции к ускорению».

Дмитрий Бутрин