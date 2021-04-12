ПМЭФ сыграл свою роль

Сервисы бронирования фиксируют рост спроса на перелеты в дни проведения Петербургского международного экономического форума, который в этом году пройдет в первую неделю июня. При этом цена на авиабилет в 2021 году почти в два раза ниже по сравнению с 2018 годом. Впрочем, нынешний форум будет впервые проведен в гибридном формате, который предполагает заочное участие. Это может отразиться на загрузке гостиниц, а косвенно, говорят источники “Ъ”, уже повлияло на стоимость участия в мероприятии: она выросла в два раза. Вероятно, организаторы надеются компенсировать отмененный из-за пандемии коронавируса форум в прошлом году.

Средняя стоимость авиаперелета на ПМЭФ 2–5 июня 2021 года составляет 3 тыс. рублей, подсчитали специалисты сервиса Aviasales. Для сравнения в мае 2018 года цена перелета составляла 6,2 тыс. рублей, а в июне 2019 года — почти 5 тыс. рублей. Сервисы бронирования подтверждают сложившуюся на протяжении последних трех лет тенденцию снижения стоимости авиаперелета из Москвы в Петербург на даты форума.

«Спрос на билеты в Петербург на даты форума в 2018 и 2019 годах оставался на одном уровне, а в 2021 году вырос примерно на 40% относительно 2019 года, но речь идет об интересе к направлению в целом», — поясняют в Aviasales.

Загрузка петербургских отелей в конце 2020 года остановилась на уровне 41%, отмечают в Becar. На быстрое восстановление отрасль не рассчитывает, а эксперты дают на это примерно два-три года.

«Новости о публичных мероприятиях, проведение которых запланировано на лето 2021 года, в том числе и ранее анонсированный ПМЭФ, могут говорить о постепенном восстановлении рынка»,— считает директор по развитию сети апарт-отелей Vertical Николай Пана.

В 2018 году форум принял более 17 тыс. участников, а в 2019 году — более 19 тыс. человек, сообщали организаторы. Количество посетителей в этом году еще неизвестно, но, предполагает источник “Ъ” в отрасли, рост цен на участие в форуме может быть связан с желанием восполнить потерянный доход 2020 года, когда мероприятие решили отменить из-за пандемии коронавируса. В этом году, как сообщал “Ъ” ранее, форум пройдет в половинчатом режиме — часть гостей может принять участие дистанционно, таким образом, трафик может снизиться по отношению к показателям прошлых годов (см. “Ъ” от 04.03.2021).

Стандартный пакет участия в ПМЭФ стоит около 840 тыс. рублей, а премиум-пакет — 960 тыс. рублей, приводит данные собеседник “Ъ” на рынке. «Все стало дороже почти в два раза с 2019 года»,— констатирует он. Выросла также стоимость партнерского участия, например, стенд, семь аккредитованных от компании человек и информационное сопровождение на площади около 60 кв. м стоит около 25,7 млн рублей. В других павильонах цены могут доходить до 100 млн рублей за 70–100 кв. м, говорит источник “Ъ”.

Директор филиала Российской гостиничной ассоциации по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексей Мусакин отмечает, что у большинства гостиниц в городе нет гарантированных контрактов на даты ПМЭФ. При этом у многих отелей глубина бронирования не доходит до июня. «Участники рынка надеются, что цена проживания приблизится к 2019 году, но загрузка до сих пор остается на уровне 65–70% от допандемийных показателей, а средняя стоимость номера отстает на 15% по сравнению с 2019 годом», — подчеркивает он.

Яна Войцеховская