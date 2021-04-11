В ЕАЭС могут ввести требование о самозатухающих сигаретах

Минздрав России направил странам ЕАЭС проект распоряжения по введению требования о самозатухающих сигаретах. Об этом сообщило МЧС. В январе ведомство рассказывало о планах ввести такие требования в России.

«Проект распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии, устанавливающий требования к потребительской упаковке и информации, наносимой на упаковку табачной продукции, а также требования к воспламеняющей способности сигарет, выпускаемых в обращение на рынке государств-членов союза, направлен Минздравом России на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти»,— говорится в ответе МЧС на запрос ТАСС.

МЧС заявило, что большинство пожаров в России происходит из-за неосторожности при курении сигарет. Ведомство отметило, что поддерживает все инициативы, которые направлены на снижение рисков жизни и здоровью населения. По мнению МЧС, требование о самозатухающих сигаретах «могло бы оказать существенное влияние на предотвращение части возгораний».

Как объясняли ранее в МЧС, самозатухающие сигареты предполагают использование «приспособления в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к гашению» сигареты.