В Росси могут ввести новые требования к сигаретам

МЧС России и Министерство здравоохранения готовят новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. О новом стандарте сообщил ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев. Документ может быть утвержден через два года.

«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению»,— сказал господин Еникеев. Он также добавил, что самозатухающие сигареты уже получили широкое распространение в европейских странах.

Ринат Еникеев напомнил, что из-за неосторожного курения в России продолжает происходить большое количество пожаров. По данным МЧС, непотушенные сигареты остаются главной причиной пожаров в стране.