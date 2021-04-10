Элитная недвижимость побила рекорд

На рынке престижного жилья в Москве установлен рекорд. Покупатели потратили на недвижимость в этом сегменте 50 млрд руб. всего за один квартал. Это лучший результат за все время наблюдений, сообщили эксперты международной брокерской компании Savills. При этом больше половины сделок с элитными квартирами и апартаментами пришлись на новостройки. Чем объясняется высокий спрос на элитное жилье в Москве? И что будет с ценами? Расскажет — Андрей Загорский.



Согласно подсчетам аналитиков, за последние два года квадратный метр «элитки» подорожал на 100 тыс. руб. В первом квартале он в среднем стоил 870 тыс.руб. А вот еще впечатляющая статистика: с января по март в Москве было продано 210 объектов класса люкс. Это примерно на треть больше, чем в начале 2020-го. При этом средний бюджет купленной в этом году квартиры высшего ценового сегмента составил 134 млн руб., то есть вырос за последний год на 8%. Чем же объяснить всплеск спроса на элитные новостройки Москвы?

Причин для этого как минимум две, отметил инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев: «Во-первых, у нас был достаточно большой для элитного сегмента перерыв из-за локдауна. Соответственно, это создало определенный отложенный спрос.

Помимо прочего, сейчас даже на элитном рынке достаточно большую долю занимает ипотека. Богатые люди, которые приобретают недвижимость, очень хорошо считают деньги. В России никогда еще не было настолько дешевых ипотечных предложений.





Поэтому богатые люди тоже понимают, что ипотека под 6,5% — это хороший рычаг и им можно спокойно пользоваться для того, чтобы приобретать, в том числе и дорогие квадратные метры для себя или в инвестиционных целях».

В самом деле, доля сделок с ипотекой в структуре продаж объектов класса люкс в Москве сейчас составляет, как подсчитали в агентстве недвижимости Tweed, порядка 35%. При этом в правительстве планируют вскоре свернуть программу льготных кредитов на жилье в Москве. Возникает другой вопрос: можно ли считать высокий спрос на московские квартиры элитного сегмента более или менее стабильным трендом, и повлияет ли на него возможный рост ипотечной ставки?

Артем Цогоев полагает, что даже если в столице действие программы скоро закончится, спрос останется практически прежним: «И девелоперы, и банки очень заинтересованы в том, чтобы спада не было, а если и был, но мягким. Поэтому они активно готовят программы по стимулированию спроса, например, понижают первоначальный взнос. Банки активно занимаются продвижением субсидированных застройщиком ипотечных программ. Суть в том, что девелоперы вместе с банками стараются смягчить эффект от отмены льготной ипотеки, готовятся к этому моменту. Поэтому я думаю, что если у них все получится, то де-факто ставки по ипотеке сильно не увеличатся. И поэтому, конечно же, спрос должен будет немножко остыть, но не слишком сильно».

А что будет с ценами на элитное жилье в Москве? Управляющий партнер компании Webster Константин Ковалев считает, что высокобюджетные квартиры к концу года могут подорожать еще на 10%: «Общая тенденция рынков всегда очень сильно зависит от макроэкономической и политической ситуации. Мы сегодня делаем прогнозы осторожно, потому что эпидемиологическая ситуация не очень понятна, но приблизительно в районе 10%. Большинство экспертов считает, что это наиболее правдоподобный и прогнозируемый рост.

То есть до конца 2021 года квадратный метр, я думаю, подрастет на 10%»

По данным компании Savills, в центре Москве в этом году могут появиться 19 новых жилых объектов. Кстати, ранее специалисты Knight Frank включили Москву в первую десятку мирового рейтинга городов с самым быстрым ростом цен на жилье. По данным компании, за прошлый год стоимость жилой недвижимости в российской столице выросла на 21%. В результате Москва поднялась в рейтинге сразу с 69-й на 7-ю строчку.

Андрей Загорский