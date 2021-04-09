Элитные коттеджи манят россиян

Россияне стали чаще покупать элитную недвижимость в Подмосковье. Спрос на коттеджи и таунхаусы в первом квартале 2021 года в разы превысил прошлогодние показатели, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank. По данным экспертов, на первичном рынке заключили на 52% больше сделок, чем годом ранее. А на вторичном рынке число проданных домов выросло на 112%. С чем связан интерес к таким объектам?

Директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Олег Михайлик объясняет это отложенным спросом из-за пандемии коронавируса, при том что предложение на рынке высокобюджетных домов, наоборот, сокращается: «В первом квартале 2020 года еще не было фактора пандемии. И мы наблюдали небольшой рост количества сделок, примерно на 5-10%.

Сейчас мы объясняем увеличение объема сделок отложенным спросом.

Люди стали больше интересоваться загородной недвижимостью и покупать ее. Мы обновили исторический минимум объема предложений на первичном рынке, сейчас это 375 лотов. За прошлый год все качественное предложение было вымыто, ликвидных вариантов на рынке практически не осталось».

Растущий спрос на элитное загородное жилье потянул за собой цены на первичном рынке Подмосковья. По данным аналитиков, в первом квартале 2021 года коттеджи в области в среднем подорожали на 25%, до 240 млн руб., средняя стоимость таунхаусов выросла на 15%, до 46 млн руб., а сотка земли поднялась в цене на 8% и составила почти 4,5 млн руб.

Не исключено, что спрос на такие объекты продолжит расти, а вместе с ним — и цена. Так считает президент группы компаний RWAY Александр Крапин: «Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от мер, которые наша власть предпримет по урегулированию рынка. Высока вероятность, что уровень ипотечных кредитов останется примерно на той же отметке, где-то чуть больше 7%. Это будет подогревать спрос не только на объекты загородного рынка, но и на элитный городской рынок».

Стоимость элитных подмосковных коттеджей на вторичном рынке при этом практически не изменилась и держится на уровне 322 млн руб. Сотка земли там подешевела на 8%, а вот таунхаусы, наоборот, выросли в цене на 7%.

Впрочем, говорить о дальнейшем росте цен на такое жилье не приходится, считает владелец агентства элитной недвижимости AIM Realty Илья Менжунов: «Сейчас невероятный всплеск запросов от новых девелоперов на участки для строительства загородного жилья. Как поведет себя первичный рынок, мы поймем ближе к началу следующего года. Если будет высокая конкуренция, игроки не станут задирать цены, чтобы сохранить преимущество. Если проектов выйдет не так много, возможен определенный подъем цен. “Вторичка” сильно расти уже не будет, потому что цены на данный момент максимально близки к тому, что может поглотить рынок».

По данным компании Knight Frank , больше всего элитного жилья предлагали на Новорижском и Рублево-Успенском шоссе. Причем эти направления лидировали как на первичном, так и на вторичном рынках.