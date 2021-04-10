«Центровые». Часть 1. Как строилась бизнес-империя ОПГ

«Центровые» во главе с Олегом Вагиным к началу 90-х были королями криминального мира Свердловска. Члены банды были известны жестокими убийствами, в том числе авторитетов из конкурирующих группировок, и рэкетом. Вместе с тем, «центровые» довольно быстро нашли контакты с властью и силовыми структурами, и успешно занимались промышленностью и финансами. Со временем основные деньги ОПГ начали приносить внешнеэкономические сделки. Окрепший у ому времени «Уралмаш» последовательно убил почти весь первый эшелон «центровых», включая Вагина. Как создавалась ОПГ «центровых» и на чем зарабатывала, сотрудники уголовного розыска рассказали для книги «Ловцы банд. Место встречи...», изданной “Ъ-Урал”.

В 1989 году лидерами «центровых» были Геннадий Мурадов (Аварёнок), Эдуард Казарян, Павел Тарланов, Олег Вагин, Павел Свобода (Булочник). Аварёнок был особенно близок с Вагиным и Булочником, а Казарян был ближе к Павлу Тарланову. Особую роль в становлении «центровых» сыграл отец Павла, «цеховик» российского масштаба, Игорь Павлович Тарланов. Он имел обширные связи в милицейских и криминальных кругах (например, был знаком с вором в законе Дедом Хасаном, о его влиянии на криминальный мир Урала, читайте по ссылке), обладал реальным опытом коммерческой деятельности.

В 1990 году произошли события, изменившие внутреннюю конфигурацию среди лидеров. В результате конфликта с Михаилом Велькиным был убит Булочник, а Геннадий Мурадов (Аварёнок) после убийства Велькина был вынужден покинуть город. К этому времени акцент криминальной деятельности уже сместился от мошенничества и игры в карты к организованному рэкету и агрессивному развитию собственного бизнеса.

Павел Свобода по прозвищу Булочник приехал в Свердловск середине 1980-х из Казахстана. По слухам, его отец являлся братом президента ЧССР генерала Свободы. Очень дерзкий, спортивный Булочник по характеру был ярким лидером. Если бы не ранняя смерть, он вполне мог занять место Вагина, с которым, кстати, был очень близок, впрочем, как и с Аварёнком. Согласно оперативной информации, Булочник был застрелен в ходе конфликта «Велькин – Аварёнок» Сергеем Долгушиным (Урием) — в будущем авторитетным «центровым».

К началу 1991 года полноценными лидерами «центровых» были Вагин, Казарян, Тарланов и Широков. Однако сам Вагин уже стремился к трону. На него был ориентирован второй эшелон «центровых», в который входили лидеры силовых бригад Михаил Кучин, Сергей Макарихин, «вторчерметовцы» Малафеев и Долгушин. Его также поддерживали «динамовские» каратисты и борцы. На Вагина был ориентирован и Виктор Касинцев с частью афганцев. Николай Широков вел свою игру, больше взаимодействуя с Тарлановыми и Казаряном.

Полным ходом шло формирование бизнес-империи «центровых». Владимир Фролов с Евгением Ряковым, Андрей Якушев, Александр Касьянов, Владимир Миненков, Николай Широков, Сергей Макарихин, Виктор Касинцев успешно занимались промышленностью, страхованием, финансами и связью. К откомандированным для работы с московским криминалом Владимиру Катаринову и Сергею Степанову добавилось официальное представительство «центровых» в Москве.

Олег Вагин во время празднования своего 30-летия (ноябрь 1990 года). На фото: Павел Тарланов, Эдуард Казарян, Гарик Оганесян, Олег Вагин Фото: Книга «Ловцы банд. Место встречи...»

Лидеры «центра» нашли контакты с властью и силовыми структурами. В команду пришли недавние комсомольские лидеры и бывшие силовики. Вагин взял под охрану московский ЧОП «Альфа», сотрудники которого были в действующем резерве спецслужб.

«Центровые» установили плотные рабочие отношения с руководителями свердловского облисполкома, особенно с Михаилом Горкуновым, начальником отдела внешних связей. В руках облисполкома был самый сладкий кусок — лицензии на экспорт цветных и редкоземельных металлов. В плотной связке с «центровыми» работала Ассоциация делового сотрудничества с зарубежными странами.

Основные деньги начинают приносить внешнеэкономические сделки, а не рэкет.

После убийства летом 1991 года лидера «Уралмаша» Григория Цыганова позиции Вагина многократно усилились, так же как и противоречия с Тарлановыми и Казаряном. Это привело к исчезновению в апреле 1992 года Павла Тарланова и к убийству 25 мая его отца. Олег Вагин становится явным лидером. В первый эшелон «центровых» перешли Кучин, Макарихин и Малафеев с Долгушиным. Выросло влияние близких к Вагину Виктора Киселева и Евгения Рякова, а также его помощников — директора бизнес-клуба «Глобус» Дмитрия Сивкова и Леонида Миронова.

Бизнес-клуб «Глобус» был зарегистрирован как частное предприятие бывшего сотрудника городского управления культуры Александра Пригоды. Основные доли в казино «Катариненбург» имели лидеры «центровых», но Пригода не был простым номиналом. Он был идеологом проекта и непосредственно занимался открытием казино. Эта работа требовала очень серьезных связей в органах власти. Пригода ездил в США договариваться о партнерстве, перенимал опыт по работе казино. Директором казино стал племянник Пригоды, выходец из комсомола Александр Леонтьев. Казино было успешным бизнес-проектом. Правда, в первые годы после открытия, его работа сопровождалась непрерывной чередой убийств и разборок, происходящих и в самом казино, и возле него. Александр Леонтьев трагически погиб в автокатастрофе в середине девяностых.

Могущество Олега Вагина достигло пика. Он становится криминальным лидером города. К этому времени серьезно усилились «уралмашевцы», и Вагин понимает, что их необходимо остановить. Покушение на Константина Цыганова срывается из-за расслабленности Долгушина (Урия). Однако даже если бы Цыганов был убит, дальнейшая судьба Вагина уже была предрешена. Он справедливо считал Константина Цыганова слабым наследником убитого брата, но упустил из виду то, как теневые лидеры «Уралмаша» сплотились в мощный кулак. «Центровые» все-таки успели демонстративно убить вора в законе Хорькова (Хоря) и перебежавшего к «уралмашевцам» Виктора Терняка. Вагин уезжает в США и возвращается в начале октября 1992 года.

Московский ЧОП «Альфа» уже расторг договор на охрану, и утром 26 октября уралмашевский спецназ расстреливает Олега Вагина и трех его телохранителей во дворе дома по ул. Жукова, 11. Есть основания считать, что покушению содействовал один из лидеров «центровых» и представители силовых структур.

После смерти Вагина у «центровых» возникает кризис власти. Широков, Казарян, Ряков, Фролов и многие другие уезжают в Венгрию, Швецию и ОАЭ. Кучин, Оганесян, Валиев, Сивков попадают в СИЗО. Посвященные в коммерческие дела помощники Вагина пытаются играть на себя. Никто не хочет и не может стать лидером. В кабинет Вагина все-таки заезжает Сергей Малафеев.

Из воспоминаний оперативника УБОП:

— В отличие от «Уралмаша», «Центр» совсем по-другому складывался и по этой же причине распался. Казарян и Широков были абсолютно самостоятельные игроки, а Кучин ближе к Вагину. Они собирались в одном кабинете и решали. Как мне рассказывал Касинцев — сидит Вагин в кабинете, решает текущие вопросы, заходит Казарян, а там такое пространство между стулом Казаряна и стеной тесное было. Казарян протискивается молча, а Вагин встает и освобождает ему место, то есть все лидеры имели право голоса и все были в авторитете. После убийства Вагина начался разброд. Некоторые захотели быстро подняться. Кучин, помню, дал приказ своим проучить одного. Очень его сильно избили, почти до смерти. Долго в больнице человек лежал, а потом уехал в Москву.

Андрей Якушев начинал бизнес с «центровыми». После смерти Вагина крупно прокредитовал Павла Федулева. 9 мая 1995 года киллер исполнил заказ Павла Федулева, расстреляв Андрея Якушева на глазах жены и ребенка Фото: Книга «Ловцы банд. Место встречи...»

Однако «Уралмаш» уже не выпускает инициативу. В течение ближайших двух лет уралмашевские киллеры последовательно уничтожают почти весь первый эшелон «центровых». После смерти Северёнка, убийства Бурмы и ряда демонстративных покушений они подминают «синих» и становятся единственной реальной криминальной силой в области.

Из воспоминаний оперативника УБОПа:

— Был у нас Гарик Семенович Оганесян, и вот один бандит свел его с другим бандитом, там была какая- то сделка. Гарик Семенович получил миллиард рублей за нее и уехал. Тот кто свел их, вообще был ни при чем, но к нему пришли люди и стали требовать деньги. Он им так и сказал, что он ни при чем, что его только попросили познакомить, он и познакомил. Ему ответили, что раз он познакомил, то он и должен денег теперь. Он отдавать отказался и в качестве последнего предупреждения ему в офис закинули гранату. Он побежал в наше управление просить защиты, поднимается к сотруднику N и просит помощи. Тот вызывает тех кто кинул гранату, спрашивает: «Вы кидали?». Те говорят: «Да». После этого он (сотрудник) говорит потерпевшему: «Так ты заплати им денег и они тебя трогать больше не будут». Он (потерпевший) выходит в коридор и говорит: «Что- то я не понял, я куда попал вообще?». Серега Крутаков тогда еще очень жалел, что не было магнитофона под рукой записать это.

Павел Тарланов

Ассириец Павел Тарланов родился в одной из самых богатых семей Свердловска. Его отец Игорь Павлович был крупным «цеховиком» российского уровня уже в шестидесятых. Павел достаточно рано вошел в конфликт с законом и, несмотря на связи отца, получил срок. Отец попытался купить ему выход по УДО (условно-досрочное освобождение), но Тарланов-младший, соблюдая законы уголовного мира, отказался. В заключении он был в одной «семье» с Валерием Плотниковым (Плотником) — впоследствии одним из лидеров «визовских».

Павел Тарланов (слева) и Сергей Малафеев (справа) Фото: Книга «Ловцы банд. Место встречи...»

Освободился в 1986 году. Учитывая заработанный уголовный авторитет и влияние отца занял лидирующие позиции среди «центровых». На тот момент его авторитет был значительно выше, чем у Вагина, которого он несколько раз жестко «воспитывал». Павел сблизился с Эдуардом Казаряном, к мнению которого всегда прислушивался.

В 1991 году денежные потоки «центровых» резко выросли. Связи и деньги отца перестали играть определяющую роль. Отношения Павла с Вагиным и его приближенными обострились.

Кроме того, Тарланов был против «большой крови», предпочитал договариваться и сохранял добрые отношения как с «визовскими», так и с «Уралмашем». В определенных кругах известно, что в начале апреля 1991 года Павел исчез после того, как уехал на машине с Михаилом Кучиным и двумя, ныне здравствующими, авторитетными «центровыми».

По оперативной информации, он был задушен, а труп его растворен в очистных сооружениях на Старомосковском тракте.

Отец Павла 25 мая был застрелен на кухне собственной квартиры в узкий просвет между штор. Стреляли с чердака ведомственной поликлиники КГБ, что породило стойкие слухи о причастности к этому делу спецслужб. Как бы там ни было, но и в криминальной, и в силовой среде уверены, что за убийствами Тарлановых стоял Олег Вагин.

Эдуард Казарян

Эдуард Казарян, ассириец по матери и армянин по отцу, стал одним из лидеров «центровых» еще в начале 1980-х. С юности много и по-крупному играл в карты. Казарян получил высшее образование в СИНХе (сейчас Уральский государственный экономический университет) и всегда умел наладить нужные связи в любой среде. Он близко сошелся с Тарлановыми, но между ними случались и конфликты. Однажды Игорь Павлович обвинил его в том, что он снабжал Павла наркотиками. Осторожный Казарян в самом начале становления «центровых» сознательно уступил Вагину лидерские позиции, а после его убийства сразу уехал в Венгрию.

С середины 1990-х отношения с криминальной элитой Екатеринбурга у Казаряна резко испортились. Он был не нужен остаткам «центровых» и особенно «Уралмашу».

Эдуард Казарян (слева), Тимур Свердловский (крайний справа) Фото: Книга «Ловцы банд. Место встречи...»

К тому моменту «уралмашевцы» уже прибрали «синих» и жестко пресекали попытки Деда Хасана зайти в город. Казарян был важной связью Деда Хасана еще с конца 1980-х, когда их познакомил Игорь Тарланов, и оставался близким к нему человеком и в двухтысячных.

Из воспоминаний уральского бизнесмена:

— Договорились с Вагиным обсудить один проект. Ранняя весна 1992 года. Помню это, потому что пришел к Вагину в казино, а на входе Тарланов с Кучиным что-то обсуждают. Паша кутается в дубленку и, видно, сильно замерз, а буквально через неделю-две слух пошел, что он пропал. Так вот, Вагин накрыл стол, причем прямо возле рулетки. Сидим, обсуждаем. Особенностью проекта было участие в нем “Уралмаша” и еще ряда партнеров. Вагин загорелся идеей: типа все отлично, участвуем. Подошел Казарян. Вагин уже подпил хорошо, и начал тому пересказывать тему. Казарян слушал буквально две минуты и резко перебил: “Да нах это все. Не надо партнеров. Выживет сильнейший”».

Олег Вагин

Семья Вагиных жила на Пионерском поселке на ул. Советской, 7/4. Родители Олега Вагина были достаточно известными людьми в Свердловске. Отец Леонид Григорьевич хотя и трудился простым инженером в НИИ автоматики, имел широкий круг статусных друзей. Мама работала на очень значимой в советские времена должности заведующей секцией ЦУМа-Пассажа. Когда Олег Вагин получил срок за изнасилование, среди знакомых пошел слух, что таким образом пытались надавить на его мать.

Константин Цыганов (справа) и Олег Вагин (слева) на открытии казино «Катариненбург», 22 декабря 1991 г. Полной уверенности, что Григория Цыганова заказал лидер «центровых» не было, и «уралмашевцы» соблюдали политес Фото: Книга «Ловцы банд. Место встречи...»

Вагин освободился в 1984 году, а следующий год провел на исправительно-трудовых работах (так называемой «химии»). После этого он подрабатывал сторожем в спортзале на ЖБИ и практически сразу погрузился в криминальную жизнь Свердловска.

Вагин по-крупному играл в карты, мошенничал с чеками у магазина «Березка» на улице Свердлова, «ломал» купюры на Шувакише, спекулировал. Одним из первых стал «крышевать» скупщиков золота у магазинов «Бриллиант» и «Кристалл».

С приходом в СССР эпохи видео, Олег Вагин попал под влияние американской мафиозной культуры. Ныне забытые «Гангстерские хроники» стали его любимым сериалом и руководством к действию. Олег Вагин был близок с Геннадием Мурадовым (Аварёнком), Павлом Свободой (Булочником), Евгением Ряковым. Дружил с Виктором Киселёвым, Сергеем Степановым. Позднее сблизился с каратистом Владимиром Клементьевым и Дмитрием Сивковым, но особенно крепко — с боксером Сергеем Макарихиным.

"Центровые" на юбилее Олега Вагина Фото: Книга «Ловцы банд. Место встречи...»

Из воспоминаний следователя Евгения Мурнина:

— Оперативникам поступила информация, что некто Джиндаян (как раз разгорелся конфликт в Нагорном Карабахе) скупал оружие и отправлял в Армению. Мы приехали к нему с обыском, нашли у него пистолет и закрыли. На следующий день Вагин пришел к операм в городское управление и встретил меня. Стоим в коридоре, разговариваем. Он спрашивает: «Сколько денег надо, чтобы закрыть дело Джиндаяна?». Я говорю: «Много». Начали торговаться.

— Дак сколько надо?

— Дак ты представляешь, нас 14 человек…

Идет Мочалин и говорит Вагину: «Не порть мне следователя». Конечно, дело Джинджаяна дошло до суда, но Вагин тогда чувствовал себя рядом с властью и ему казалось, что все для него возможно.

Книга «Ловцы банд. Место встречи...»